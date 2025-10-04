Kijöttek a részeredmények: eddig úgy tűnik, Orbán Viktor szövetségese áll győzelemre – szakértő véleményez

Szombaton véget ért a Csehországban a képviselőházi választás. Habár hivatalos végeredmény vasárnap reggelre várható, azonban az eddigi feldolgozottság alapján Andrej Babis és pártja az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kerülhet ki győztesen a választási küzdelemből.

Babis pártja megoldást kínált a cseh lakosság számára

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Babist és pártját már hetek óta esélyesként mérték a közvélemény–kutatások, ennek pedig a társadalmi okai is megvannak. Az ANO győzelme azonban Európa szempontjából is jelentős lehet, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségesének győzelmével újabb lendületet kaphat a V4-es együttműködés és a Patrióták hangja is felerősödhet az Európai Unióban.

Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a részvételi adatok és a jelenlegi feldolgozottság mellett milyen következtetéseket lehet levonni.

A választási adatok feldolgozottságának felénél már látható volt, hogy Babis győzelemre számíthat, azonban ez egyértelműen jelezte, hogy Babis pártja behúzta ezt a győzelmet. Vas Ágnes szerint ugyanakkor ez a győzelem lényegében nem volt kérdés, miután az elmúlt két évben az ANO-t nem mérték 30 százalék alatt. Az azonban a szakértő szerint nagy kérdés, hogy a kisebb pártok, akik potenciálisan koalíciós partnerek lehetnek, hogy szerepelnek majd.

Kiélezett kampány volt, aminek egyik fő üzenete az volt, hogy a cseh társadalom elégedetlen a SPOLU („Együtt”) koalícióval és Petr Fiala kormányzásával.

– fogalmazott Vas Ágnes.

A szakértő szerint ennek több oka is van, de elsődlegesen az tehető érte felelőssé, hogy a cseh társadalom a saját pénztárcáján érezte a kormányzat kevésbé sikeres gazdasági döntéseit, amire azonban az ANO megoldást kínált. Vas Ágnes ennek kapcsán kiemelte, hogy Babis pártja 2-3 százalékos gazdasági növekedés kikényszerítését ígérte, illetve különböző megoldásokat a lakhatási válságra amely jelenleg érzékenyen érinti a cseh társadalmat.

A lakbérek nagyon magasak, az energiaárak is nagyon magasak ezekre a kérdésekre pedig Babis megoldást próbál kínálni

– foglalta össze a szakértő, aki egyúttal hozzátette: a részvételi adatok nagyon magasak, ebből pedig az is látszik, hogy Babis nem csak megoldást kínált, de sikeresen is tudta mozgósítani a szavazókat.