A cseh külügyminiszter frusztrált a Patrióták sikerétől

A választási vereséget nehéz elfogadni, azonban Jan Lipavsky egészen új megközelítést alkalmazott. A hamarosan leköszönő cseh külügyminiszter ugyanis nemrég arról beszélt, hogy a választáson elsöprő győzelmet arató Andrej Babist véleménye szerint Orbán Viktor bábként fogja irányítani.

A cseh külügyminiszter Babist kritizálta, de mellé fogott

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A külügyminiszter szerint a frissen megválasztott Babis „nem fog úgy viselkedni, mint egy Orbán-figura. Úgy fog viselkedni, mint Orbán bábja”. Azt nem fejtette ki a politikus, hogy egészen pontosan mit ért ezalatt, annyi azonban biztos, hogy még a minisztert kérdező Politico is jelezte, hogy Babis korábban éppen arról beszélt, hogy nem tervez szándékos konfrontációt az EU-val, azonban számára Csehország az első, így az ország érdekeit minden esetben érvényesíteni fogja. Ez pedig lényegében a Patrióta képviselőcsoport minden tagjáról elmondható, miután a közösség épp a nemzeti politikával kívánja az EU-t megreformálni.

Andrej Babis nemrég óriási fölénnyel nyerte meg a választást, azonban a jelenlegi kormány láthatóan nem tanult a vereségből, mint azt a külügyminiszter nyilatkozata is mutatja.

Babis sikere mögött ugyanis a szakértők szerint éppen az állt, hogy a cseh emberek alapvető problémáira kínált megoldást. Ezek között van a romló gazdasági helyzet, a lakhatási válság, a bevándorlás és a háború kérdése is. A megválasztott miniszterelnök ennek kapcsán már előre jelezte, hogy a Patrióta csoport többi tagjához hasonlóan a nemzeti érdekeket helyezi majd előtérbe.

Mint azt korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelezte, Babis győzelme újabb példája a Patrióta erők előretörésének az EU-ban.

A Patrióták elfoglalják Európát

Maga Babis egyébként korábban úgy nyilatkozott a Magyar Nemzet számára, hogy a Patrióta csoport eddig is erős volt és ezután is erős lesz.

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– emelte ki Babis.