A kétnapos szavazás szombaton 14 órakor zárult, jelenleg a szavazatok összeszámlálása zajlk Csehországban. A feldolgozás közben nyilvánosságra hozott adatok szerint Andrej Babis pártja vezet a cseh választáson. A jelöltek száma összesen körülbelül 4,5 ezer volt, közülük csak 200-an kapnak helyet a parlamentben.

Az eredmények feldolgozása folyamatos, Andrej Babis pártja vezet Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A kétnapos szavazás szombaton ért véget. A részvétel körülbelül 55% volt - írta a RIA Novosty.

A legnépszerűbb pártnak az ANO mozgalmat tartják, amely hetek óta vezetett a közvélménykutatások szerint. Fő riválisa a kormányzó jobboldali liberális koalíció, az SPOLU („Együtt”) Péter Fiala miniszterelnök vezetésével. A szavazás előzetes eredményei szombaton kora estére várhatóak, az eredmények pedig vasárnapra válnak hivatalossá.

Babis győzelme felerősítheti a V4-ek és a Patrióták hangját

Amint arról korábban beszámoltunk, minden előrejelzés azt mutatta, hogy a csehországi képviselőházi választások legnagyobb esélyese a jobbközép, jelenleg ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom. Az Origonak korábban nyilatkozó szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a pártot vezető Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.