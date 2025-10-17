Pánikol az ukrán sajtó a budapesti békecsúcs miatt

Az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövete, William Taylor úgy véli, hogy Putyin hirtelen tárgyalási hajlandósága annak jele, hogy aggasztja az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták szállítása. „Trumpnál vannak a lapok, és Putyin ezt tudja” – hangsúlyozta a diplomata, hozzátéve, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek és a szankciók fenyegetése erősebben hat az orosz vezetőre, mint bármely korábbi tárgyalás.
Zelenszkij ugyanakkor Washingtonban kiemelte, hogy Ukrajna az erőre és az igazságra épít, mint a Kremlre gyakorolt nyomás kulcsára.
Oroszország csak akkor siet vissza a tárgyalóasztalhoz, amikor meghallja a Tomahawkok nevét
– mondta. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a nagyhatótávolságú rakéták iránti igény már most is erős diplomáciai eszközként működik – írja az Unian.
Az ukrán lapok által idézett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Putyin fő stratégiája továbbra is az időhúzás – vagyis a területfoglalások folytatása mindaddig, amíg az Egyesült Államok halogatja a döntő lépéseket.
„Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát” – figyelmeztetett egy politikai elemző, emlékeztetve arra, hogy Trump rendszerint „fenyegetésekkel” fejezi ki támogatását Ukrajna felé, miközben Putyinnak valahogy mindig sikerül megnyugtatnia őt és időt nyernie.
A központi kérdés továbbra is nyitott: vajon az Tomahawk rakéták szállítása valódi nyomásgyakorlási eszközzé válik-e Oroszországgal szemben, vagy a Kreml ismét kihasználja a diplomáciai szünetet, hogy elhalassza a Kijev számára létfontosságú döntéseket.
Budapesti békecsúcs
Trump bejelentette, hogy megállapodott Putyinnal a budapesti találkozóról. Pontos időpontot nem közölt, de hozzátette, hogy a csúcstalálkozó a következő két hétben várható.
Eközben Volodimir Zelenszkij meglepetéssel fogadta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, miszerint megállapodott Vlagyimir Putyinnal egy újabb, Magyarországon tartandó találkozóról – írja az Axios.