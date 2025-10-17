Pánikol az ukrán sajtó a budapesti békecsúcs miatt

Az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövete, William Taylor úgy véli, hogy Putyin hirtelen tárgyalási hajlandósága annak jele, hogy aggasztja az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták szállítása. „Trumpnál vannak a lapok, és Putyin ezt tudja” – hangsúlyozta a diplomata, hozzátéve, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek és a szankciók fenyegetése erősebben hat az orosz vezetőre, mint bármely korábbi tárgyalás.

Budapesti békecsúcs: Donald Trump bejelentette, hogy a magyar fővárosban tartja meg második csúcstalálkozóját Vlagyimir Putyinnal (Fotó: DREW ANGERER / AFP)

Zelenszkij ugyanakkor Washingtonban kiemelte, hogy Ukrajna az erőre és az igazságra épít, mint a Kremlre gyakorolt nyomás kulcsára.

Oroszország csak akkor siet vissza a tárgyalóasztalhoz, amikor meghallja a Tomahawkok nevét

– mondta. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a nagyhatótávolságú rakéták iránti igény már most is erős diplomáciai eszközként működik – írja az Unian.

Az ukrán lapok által idézett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Putyin fő stratégiája továbbra is az időhúzás – vagyis a területfoglalások folytatása mindaddig, amíg az Egyesült Államok halogatja a döntő lépéseket.

„Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát” – figyelmeztetett egy politikai elemző, emlékeztetve arra, hogy Trump rendszerint „fenyegetésekkel” fejezi ki támogatását Ukrajna felé, miközben Putyinnak valahogy mindig sikerül megnyugtatnia őt és időt nyernie.

A központi kérdés továbbra is nyitott: vajon az Tomahawk rakéták szállítása valódi nyomásgyakorlási eszközzé válik-e Oroszországgal szemben, vagy a Kreml ismét kihasználja a diplomáciai szünetet, hogy elhalassza a Kijev számára létfontosságú döntéseket.

1/4 Trump fell for it again.



He spoke with Putin just one day before meeting Zelensky and agreed to meet him in Budapest to discuss peace.



Budapest is Putin’s turf.



This is a delay tactic to stop Trump from selling missiles to Ukraine pic.twitter.com/ActZTi3LG3 — Joni Askola (@joni_askola) October 16, 2025

Budapesti békecsúcs

Trump bejelentette, hogy megállapodott Putyinnal a budapesti találkozóról. Pontos időpontot nem közölt, de hozzátette, hogy a csúcstalálkozó a következő két hétben várható.

Eközben Volodimir Zelenszkij meglepetéssel fogadta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, miszerint megállapodott Vlagyimir Putyinnal egy újabb, Magyarországon tartandó találkozóról – írja az Axios.