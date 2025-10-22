Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is készen áll az amerikai–orosz békecsúcs megrendezésére – videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel a békecsúcs időzítésével összefüggésben.

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai–orosz békecsúcs megrendezésére Fotó: AFP

Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót

– fogalmazott.

Szijjártó Péter a műsorvezető kérdésére válaszolva kifejtette a találkozó elnapolásával kapcsolatban, hogy Magyarország továbbra is készen áll helyszínt adni a csúcsértekezletnek. „Szeretnénk, ha a béke visszatérne Közép-Európába. Az elmúlt három és fél év folyamán a béke ügyét képviseltük. Mindent megteszünk, amit tudunk. Megkértek minket, hogy rendezzük meg ezt a csúcstalálkozót. Készen állunk rá. A résztvevőknek minden szükséges feltételt biztosítunk a sikerhez. És nagyon remélem, hogy ez a csúcstalálkozó meg fog valósulni” – mondta.

Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot

– tette hozzá. Valamint reményét fejezte ki, hogy az amerikai kollégájával, Marco Rubióval tervezett szerdai találkozója tisztább képet ad majd a helyzetről.

Szijjártó Péter reméli, hogy Marco Rubióval tervezett szerdai találkozója tisztább képet ad majd a helyzetről Fotó: AFP

Tudom, hogy két kollégám, Rubio és Lavrov miniszter tegnap beszéltek egymással. Úgy tudom, hogy elvi kérdésekről tárgyaltak. Remélem, valamilyen közös megegyezésre jutnak, ami jó alapot teremt a csúcstalálkozó megtartásához

– fogalmazott. Majd hozzátette, hogy a csúcstalálkozó megrendezése reményt adna az ukrajnai háború rendezésére.

Illetve leszögezte, hogy a civilizált kapcsolat megléte az Egyesült Államok és Oroszország között mindig biztonságosabb hellyé teszi a világot és benne Közép-Európát. Továbbá arra is kitért, hogy az ukrajnai háborúnak nem lehet harctéri megoldása, ez a fegyveres konfliktus kizárólag a tárgyalóasztalnál érhet véget.

Az egyetlen, amit tehetünk, hogy biztosítjuk a tárgyalások sikeréhez szükséges összes körülményt és előfeltételt. Egy dolgot tudok. Ennek a vérontásnak véget kell vetni, de ez nem a csatatéren fog véget érni. Ez csak diplomáciával, a tárgyalóasztalnál folytatott tárgyalásokkal fog véget érni. És mi készek vagyunk biztosítani ehhez a helyszínt és a szükséges feltételeket

– jelentette ki.