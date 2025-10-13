Donald Trump írta alá elsőként a megállapodást Egyiptomban

A világ vezetői Donald Trump vezetésével az egyiptomi Sarm-es-Sejk városában gyűltek össze, hogy lezárják a gázai háborút és aláírják a békeszerződést. A békekonferenciára meghívott vezetők között van többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

Hamarosan kezdődik a békekonferencia

Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a korábbi hírekkel ellentétben mégsem vesz részt a hétfő délután az egyiptomi Sarm-el-Sejkben kezdődő nemzetközi csúcsértekezleten. Donald Trump nemrég érkezett meg az Air Force One fedélzetén, ahonnan egyből a konferencia helyszínére sietett. az amerikai elnök első körben Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel tartott kétoldalú megbeszélést.

A konferencia kezdetén Donald Trump néhány mondatban köszönetet mondott kabinetének a kitartó munkáért, valamint külön kiemelte Katar és Törökország szerepét a tárgyalások során.

A rövid méltatás után Donald Trump és a vezetők aláírták a békeszerződést.

Trump úgy fogalmazott:

Ez 3000 évbe telt, el tudják hinni? És ez most már kitart.

A tervet Abdel Fattah al Sisi egyiptomi vezető és Recep Tayyip Erdogan török elnök írta alá.

„Ez egy hihetetlen nap a világ számára” – mondta Trump, hozzátéve, a megállapodás olyan jelentőségű, hogy megakadályozza a harmadik világháborút, amely szerinte a Közel-Keleten is kirobbanhatott volna.