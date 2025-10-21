A szexuális bűncselekmények száma nőtt a legjelentősebben. Míg a rendőrség 2023-ban 4142 áldozatot azonosított, egy évvel később ez a szám 4661-e emelkedett. Ez 12,5 százalékos növekedést jelent. 2024-ben fizikai bántalmazás áldozata is több nő lett, a regisztrált áldozatok száma 20 213 volt, ami 4,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Emellett közel 8000 nő esett kényszerítés áldozatául Berlinben, ami körülbelül tíz százalékkal több, mint 2023-ban, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció. Drasztikusan nőtt a nők elleni erőszak Berlinben

Fotó: AFP

A Szenátus arról is beszámolt, hogy hány áldozat volt szoros kapcsolatban a gyanúsítottakkal.

A jelentés szerint közel 10 000 nő volt párkapcsolatban vagy szexuális kapcsolatban a bűncselekmény elkövetése idején, míg 3732 nőt családtagok vagy más rokonok támadtak meg.

A Zöld Párt nőpolitikai szóvivője, Bahar Haghanipour vészjelzésről beszélt. A nők elleni erőszak „nem marginális jelenség, hanem mindennapos esemény” – mondta hétfőn a Tagesspiegelnek. Ez azt is mutatja, hogy mennyire fenyegető a nők számára a „növekvő antifeminizmus”. Haghanipour azt szorgalmazza, hogy ne spóroljanak az esélyegyenlőség területén végzett munkán.

A támogató rendszer munkatársai fontos munkát végeznek városunk nőiért. Megbízható és megfelelő finanszírozásra van szükségük

– hangsúlyozta.