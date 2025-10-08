Visszatartotta a kínos hírszerzési jelentést Biden

Hírszerzési információkat tartott vissza még alelnökként Joe Biden volt amerikai elnök – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.
Az erről szóló információt egy titkosítás alól feloldott e-mail mellett fedezték fel, amelyből kiderül, hogy Biden „kifejezte, hogy nem szeretné, ha a jelentést nyilvánosságra hoznák”.
Jó reggelt, most beszéltem az alelnökkel/NSA-val, és ő határozottan szeretné, ha a jelentés nem kerülne nyilvánosságra. Köszönöm a megértést
– írta a 2016-os emailben egy tisztségviselő, akinek a nevét kihúzták a dokumentumból, de valószínűleg az elnöki napi hírszerzési tájékoztató akkori felelőséről lehet szó.
A Biden által visszatartott jelentés az ukrán tisztviselők aggodalmait dokumentálta családja „korrupt” ukrajnai üzleti kapcsolataival kapcsolatban.
A dokumentumot John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója tette nyilvánossá, aki szerint amit Biden tett, az a „hírszerzés átpolitizálása”. A hírszerő közösség szerint az információk a gyűjtésük időpontjában nyilvánosságra hozhatók lettek volna a vonatkozó szabályok alapján, de Biden kérésének engedelmeskedve erre nem került sor. A visszatartott 2015-ös hírszerzési információ szerint az ukrán tisztviselők „az Egyesült Államok kormánya kettős mércéjének bizonyítékaként” tekintettek a Biden-klán korrupciógyanús ukrajnai ügyleteire.
Alelnökként az említett időszakban Joe Bidenhez tartozott az amerikai–ukrán kapcsolatok kérdése.
Petro Porosenko ukrán elnök kormányának tisztviselői zavarodottságukat és csalódottságukat fejezték ki az Egyesült Államok alelnökének 2015. december 7-8-i kijevi látogatása miatt
– olvasható a visszatartott jelentésben.
A látogatás után ezek a tisztviselők úgy értékelték, hogy az amerikai alelnök szinte kizárólag azért jött Kijevbe, hogy általános nyilvános beszédet tartson, és nem állt szándékában érdemi kérdéseket megvitatni Porosenkóval vagy az ukrán kormány más tisztviselőivel
– folytatódik a dokumentum.
Ukrajnában tartott beszédében Biden történetesen az országban tapasztalható korrupciót ostorozta.
Nem elég egy új korrupcióellenes hivatal felállítása és egy korrupcióellenes különleges ügyészség létrehozása
– fogalmazott, hozzátéve, hogy „a főügyészségnek sürgősen reformra van szüksége”.
Érintette a kelet-európai ország energetikai szektorát is, amelynek szerinte „versenyképesnek kell lennie” és piaci elveken kell alapulnia a kedvezményes megállapodások helyett.
Az ominózus beszéd elhangzásának idején Biden fia, Hunter Biden történetesen komoly összeget kasszírozott egy a Burisma nevű ukrán energetikai holding igazgatótanácsában betöltött pozícióért. A Burisma ellen korrupció gyanúja miatt vizsgálatot indított Viktor Sokin akkori ukrán főügyész.
Biden hatalmával visszaélve azzal fenyegette meg Petro Porosenko akkori ukrán államfőt, hogy visszatart egymilliárd dollárnyi amerikai segélyt Ukrajnától, amennyiben Sokint nem rúgják ki. Ezt később egy rendezvényen maga Biden mesélte el.
Biden családjának szövevényes és súlyos kérdéseket felvető külföldi üzleti kapcsolatait később az amerikai képviselőház éveken keresztül vizsgálta, és arra a megállapításra jutott, hogy „elmarasztalható magatartást” tanúsított, „visszaélt hivatali hatalmával” és „csalással gazdagította családját az Egyesült Államok kárára”.
Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök első elnöksége idején, 2019-ben alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) eljárással nézett szembe amiatt, hogy 2019-ben arra kérte Porosenko utódját, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy derítsen fényt Hunter Biden ügyleteire. A következő évben Trumpot felmentették.