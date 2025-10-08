Visszatartotta a kínos hírszerzési jelentést Biden

Hírszerzési információkat tartott vissza még alelnökként Joe Biden volt amerikai elnök – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Biden alelnökként a családja körüli korrupciós gyanút érintő információt tartott vissza (Fotó: Getty Images/AFP)

Az erről szóló információt egy titkosítás alól feloldott e-mail mellett fedezték fel, amelyből kiderül, hogy Biden „kifejezte, hogy nem szeretné, ha a jelentést nyilvánosságra hoznák”.

Jó reggelt, most beszéltem az alelnökkel/NSA-val, és ő határozottan szeretné, ha a jelentés nem kerülne nyilvánosságra. Köszönöm a megértést

– írta a 2016-os emailben egy tisztségviselő, akinek a nevét kihúzták a dokumentumból, de valószínűleg az elnöki napi hírszerzési tájékoztató akkori felelőséről lehet szó.

A Biden által visszatartott jelentés az ukrán tisztviselők aggodalmait dokumentálta családja „korrupt” ukrajnai üzleti kapcsolataival kapcsolatban.

A dokumentumot John Ratcliffe, a CIA jelenlegi igazgatója tette nyilvánossá, aki szerint amit Biden tett, az a „hírszerzés átpolitizálása”. A hírszerő közösség szerint az információk a gyűjtésük időpontjában nyilvánosságra hozhatók lettek volna a vonatkozó szabályok alapján, de Biden kérésének engedelmeskedve erre nem került sor. A visszatartott 2015-ös hírszerzési információ szerint az ukrán tisztviselők „az Egyesült Államok kormánya kettős mércéjének bizonyítékaként” tekintettek a Biden-klán korrupciógyanús ukrajnai ügyleteire.

Alelnökként az említett időszakban Joe Bidenhez tartozott az amerikai–ukrán kapcsolatok kérdése.

Petro Porosenko ukrán elnök kormányának tisztviselői zavarodottságukat és csalódottságukat fejezték ki az Egyesült Államok alelnökének 2015. december 7-8-i kijevi látogatása miatt

– olvasható a visszatartott jelentésben.

A látogatás után ezek a tisztviselők úgy értékelték, hogy az amerikai alelnök szinte kizárólag azért jött Kijevbe, hogy általános nyilvános beszédet tartson, és nem állt szándékában érdemi kérdéseket megvitatni Porosenkóval vagy az ukrán kormány más tisztviselőivel

– folytatódik a dokumentum.

Ukrajnában tartott beszédében Biden történetesen az országban tapasztalható korrupciót ostorozta.

Nem elég egy új korrupcióellenes hivatal felállítása és egy korrupcióellenes különleges ügyészség létrehozása

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „a főügyészségnek sürgősen reformra van szüksége”.