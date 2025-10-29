Boris Johnson egyetlen mondata mindent megváltoztatott – ezért nem lett béke Ukrajnában

Dokumentumok alapján rajzolja fel a The European Conservative cikke, hogyan vette át a diplomácia helyét a katonai logika az orosz–ukrán háborúban, és hogyan vált a konfliktus, amelynek néhány hét utáni lezárására reális esély volt, olyan vérontássá, aminek még mindig nem látni a végét. A lap szerint a fordulópontot Boris Johnson akkori brit miniszterelnök 2022. április 9-i kijevi látogatása jelentette.

Ukrajna pokoli árat fizetett azért, hogy hallgatott Boris Johnson üzenetére (Fotó: NurPhoto via AFP)

Bár a felszínen ez csupán az ukránok iránti támogatás kinyilvánítása volt, Boris Johnson fontos üzenetet adott át Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

A háború kezdete után néhány héttel, 2022 március végén, április elején valós esély mutatkozott a politikai megoldásra. Az Isztambulban folyó tárgyalásokon előzetes megállapodás körvonalazódott Ukrajna semlegességéről, nemzetközi garanciákkal. Moszkva hajlandónak mutatkozott részleges csapatkivonásra, ha Kijev lemond a NATO-csatlakozásról. A tervezet a Krím különleges státuszát és a Donbasz-kérdés elnapolását is tartalmazta.

Ebben a kényes helyzetben érkezett Johnson Kijevbe április 9-én. Hivatalosan azért, hogy kifejezze Nagy-Britannia támogatását, valójában azonban azért, hogy megakadályozzon minden idő előtti megállapodást, amit Moszkva számára tett engedményként lehetne értelmezni. A brit kormányfő egyértelműen közölte Zelenszkijjel: ha tűzszünetet köt teljes győzelem nélkül, azonnal befagyasztják a nyugati pénzügyi és katonai támogatást.

Johnson álláspontja nem volt rögtönzés. A brit kormány februártól áprilisig keletkezett belső dokumentumai, amelyekhez a The European Conservative jutott hozzá – ugyanezt az üzenetet ismételték:

Az egyetlen módja a háború befejezésének, ha Ukrajna győz – mégpedig a lehető leggyorsabban. Minél hamarabb bukik el Putyin, annál jobb Ukrajnának és az egész világnak.

A brit miniszterelnök nem egyedül cselekedett. Üzenete az atlanti blokk – Washington, London, Varsó és a balti államok – konszenzusát tükrözte, amelyek a háborúban lehetőséget láttak Oroszország tartós meggyengítésére. Franciaország és Németország, bár óvatosabb volt, nyilvánosan nem kérdőjelezte meg ezt az irányvonalat.