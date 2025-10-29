Dokumentumok alapján rajzolja fel a The European Conservative cikke, hogyan vette át a diplomácia helyét a katonai logika az orosz–ukrán háborúban, és hogyan vált a konfliktus, amelynek néhány hét utáni lezárására reális esély volt, olyan vérontássá, aminek még mindig nem látni a végét. A lap szerint a fordulópontot Boris Johnson akkori brit miniszterelnök 2022. április 9-i kijevi látogatása jelentette.
Bár a felszínen ez csupán az ukránok iránti támogatás kinyilvánítása volt, Boris Johnson fontos üzenetet adott át Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
A háború kezdete után néhány héttel, 2022 március végén, április elején valós esély mutatkozott a politikai megoldásra. Az Isztambulban folyó tárgyalásokon előzetes megállapodás körvonalazódott Ukrajna semlegességéről, nemzetközi garanciákkal. Moszkva hajlandónak mutatkozott részleges csapatkivonásra, ha Kijev lemond a NATO-csatlakozásról. A tervezet a Krím különleges státuszát és a Donbasz-kérdés elnapolását is tartalmazta.
Ebben a kényes helyzetben érkezett Johnson Kijevbe április 9-én. Hivatalosan azért, hogy kifejezze Nagy-Britannia támogatását, valójában azonban azért, hogy megakadályozzon minden idő előtti megállapodást, amit Moszkva számára tett engedményként lehetne értelmezni. A brit kormányfő egyértelműen közölte Zelenszkijjel: ha tűzszünetet köt teljes győzelem nélkül, azonnal befagyasztják a nyugati pénzügyi és katonai támogatást.
Johnson álláspontja nem volt rögtönzés. A brit kormány februártól áprilisig keletkezett belső dokumentumai, amelyekhez a The European Conservative jutott hozzá – ugyanezt az üzenetet ismételték:
Az egyetlen módja a háború befejezésének, ha Ukrajna győz – mégpedig a lehető leggyorsabban. Minél hamarabb bukik el Putyin, annál jobb Ukrajnának és az egész világnak.
A brit miniszterelnök nem egyedül cselekedett. Üzenete az atlanti blokk – Washington, London, Varsó és a balti államok – konszenzusát tükrözte, amelyek a háborúban lehetőséget láttak Oroszország tartós meggyengítésére. Franciaország és Németország, bár óvatosabb volt, nyilvánosan nem kérdőjelezte meg ezt az irányvonalat.
Johnson látogatásának hatása azonnali volt. Az azt követő napokban Zelenszkij keményebb hangnemet ütött meg, április 12-én pedig Dmitro Kuleba akkori ukrán külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna nem ír alá „semmilyen dokumentumot, amely nem tartalmazza az orosz erők teljes kivonását”. Másnap Zelenszkij a parlamentben arról beszélt, hogy az ország addig harcol, „amíg területének minden négyzetcentiméterét vissza nem szerzi”.
Ukrajna hivatalos kommunikációjának hangneme megváltozott. A NATO-nak küldött üzenetek és a belső jelentések egy éles kettősséget kezdtek tükrözni, amely a mai napig fennáll: teljes ellenállás vagy vereség. London és Washington közös nyilatkozataiból eltűnt minden utalás a „tárgyalásokra” vagy „párbeszédre”. Helyükre a „győzelem”, „egység” és „felszabadítás” új szóhasználata került, a tárgyalás pedig szitokszóvá vált.
Mi állt Boris Johnson lépése mögött?
Johnson lépésének hátterében felsejlik az a kettős krízis, amellyel kormánya 2022 elején szembenézett. Egyrészt a brit belpolitikát az úgynevezett „partygate” botrány uralta (nyilvánosságra került, hogy a kormány tagok kedélyesen szórakoztak a világjárvány ideje alatt, miközben a lakosság a lezárások szigorú szabályai között élte az életét), másfelől a nemzetközi politikában Nagy-Britannia kétségbeesetten próbálta visszaszerezni a Brexit előtti tekintélyét. Ezenfelül Johnsonnak a brit hadiipar miatt is jól jött volna a háború elhúzódása.
Brüsszelben a reakció ambivalens volt. Hivatalosan az EU intézményei Johnson látogatását „egység és vezetői képesség” megnyilvánulásaként dicsérték. A színfalak mögött azonban több diplomata is aggodalmát fejezte ki. Olaszország és Magyarország arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása veszélyeztetheti a kontinens gazdasági stabilitását – ami végül be is következett. Franciaország, amely akkor az Európai Tanács elnöki tisztét töltötte be, megpróbálta fenntartani a nyitott kapcsolatot Moszkvával, de háttérbe szorult. Németország keleti szövetségeseinek nyomására végül az atlanti álláspontot támogatta.
A konfliktus áprilisától új szakaszba lépett. A diplomácia helyét a katonai logika vette át. A politikai célok háttérbe szorultak egy epikus narratíva mellett, amely igazolta a végtelen áldozatokat. A fegyverek áramlása exponenciálisan nőtt, és ezzel együtt Európa függősége az Egyesült Államoktól és az Egyesült Királyságtól is
– fogalmaz a The European Conservative.
A Moszkva ellen bevezetett szankciók példátlan energiaválságot okoztak az Európai Unióban, a háború teljes költsége pedig már 2022 végére meghaladta a 600 milliárd (!) eurót.
A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a brit miniszterelnök látogatása nem improvizált gesztus volt, hanem strukturális következményekkel járó politikai döntés. Az üzenete Kijevnek egyértelmű volt: ne tárgyaljatok, álljatok ellen és húzzátok el az időt. Ez az utasítás egy korlátozott háborút nyílt végű konfliktussá változtatott, amely ma is alakítja az európai politikát és a globális erőviszonyokat – vonja le a következtetést a lap.
Johnsonnak később Jens Stoltenberg, a NATO akkori főtitkára levélben mondott köszönetet a stratégia fordulatban játszott szerepéért.
Ez nem tévedés volt, hanem szándékos stratégia: feláldozni a közvetlen békét egy szélesebb cél érdekében – Oroszország gyengítése, a NATO megerősítése és az angol–amerikai befolyás megerősítése Európában. Három évvel később az eredmények egyértelműek. Ukrajna kitart, de romokban hever; Oroszország alkalmazkodott; Európa pedig viseli egy olyan háború gazdasági és társadalmi költségeit, amelyet már nem tud irányítani.