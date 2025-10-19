Botrány: Az Európai Unió aktívan támogatja Ukrajna hadi iparát

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter nemrég Brüsszelben egyeztetett. Az ukrán politikus szerint Kubilius Andriusszal az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosával és Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosával megvitatták többek között Ukrajna csatlakozását az európai SAFE programhoz (Security Action for Europe).

Az ukrán védelmi miniszter szerint országa kész együttműködni

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Smihal szerint Ukrajna készen áll arra, hogy együttműködjön partnereivel az európai „Drónfal” kezdeményezésben, és integrálja bevált harctéri technológiáit.

A védelmi miniszter szerint az európai integráció továbbra is Ukrajna biztonságának sarokköve, emellett pedig háláját fejezte ki az Európai Bizottságnak a határozott támogatásáért, a párbeszédért és a partnerségért.

🇺🇦🇪🇺 In Brussels, had a productive meeting with European Commissioners Andrius Kubilius (@KubiliusA) and Marta Kos (@MartaKosEU).

We discussed continued EU financing for Ukraine’s defense and involving 🇺🇦 in the SAFE initiative to strengthen the European defense industry.



We… pic.twitter.com/piMTUwxXeq — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 15, 2025

Az ukrán iparnak is jutna a pénzből

A SAFE program egy 150 milliárd eurós hitelkeret a tagállamok védelmi beszerzéseinek és fejlesztéseinek támogatására. A program a tagállamoknak versenyképes feltételű, hosszú lejáratú kölcsönöket nyújt, amelyeket a nemzeti tervek alapján folyósítanak. Az már régóta nyílt titok, hogy az EU vezetése hajlandó lenne eladósítani magát Ukrajna kedvéért, azonban az ország csatlakozása a programhoz egy új helyzetet teremtene.

A felvett hitelek egy részéből ugyanis nem csak az Ukrajnának szállított fegyvereket finanszíroznák, hanem magát a gyártást is.

Ez tehát lényegében azt jelentené, hogy az Európai Unió nem csak fizet a fegyverekért, amiket aztán tovább ad Ukrajnának, de aktívan támogatja is az ország hadi iparát.

Smihal egyébként ezen kívül a találkozón beszélt a befagyasztott orosz vagyon kérdéséről is. Véleménye szerint a jelenleg zárolt vagyonok Ukrajnát és Európát illetik meg. Oroszország azonban már jelezte, hogy a befagyasztott vagyonhoz való hozzányúlás mindenképpen szankciókat von majd maga után orosz részről, ami akár európai cégek államosítását is jelentheti.