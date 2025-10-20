Brüsszel háborúba vinné az európai fiatalokat

Hírlevél

Immáron több mint három és fél éve zajlik az orosz–ukrán háború. Az Európai Unió egyetlen tagállama Magyarország, amely kezdetektől a béke és a mielőbbi tűzszünet fontosságát hangsúlyozta és nem foglalt állást egyetlen háborúzó fél oldalán sem. Ezzel szemben Brüsszel három éve nyíltan háborúpárti kommunikációt folytat, pénzzel és fegyverekkel járul hozzá a konfliktus esetleges eszkalációjához.
Brüsszelben komoly diplomáciai vita robbant ki azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök Magyarországot javasolta helyszínül az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalások számára. 

Brüsszel
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőivel beszél (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

A brüsszeli háborúpárti elit keresi helyét a világpolitikai színpadán, azonban úgy tűnik a jelenlegi brüsszeli vezetés végérvényesen a kispadra szorult.

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

Brüsszel harcias nyilatkozatai

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programme at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket” – mondta Ursula Von der Leyen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulóján tartott beszédében.

Ursula von der Leyen szerint egy rossz alku arra bátoríthatja Putyint, hogy újra támadásba lendüljön.

A brüsszeli háborús pszichózis tehát tovább tart. Az Európai Bizottság vezetője az orosz elnökkel riogat és folytatná az orosz–ukrán háborút.

Von der Leyen néppárti barátja Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat – fogalmazott, de még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

Brüsszel Magyarországra tervezett helytartója is a háborút támogatná

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésszakának márciusi szavazásán egy radikálisan háborúpárti határozattervezet került napirendre, amelyben az EU katonai szerepvállalásának jelentős kiterjesztését szorgalmazták. Az előterjesztés aláírói között Magyar Péter is szerepelt, ám az Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt elnöke azt később pánikolva eltávolíttatta.

A Tisza Párt európai patrónusa, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke korábban egyértelművé tette: közösségének tagja csak az lehet, aki „feltétel nélkül beáll Kijev támogatása mögé”.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Budapesten
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Magyar Péter tehát egyértelmű üzenetet kapott Brüsszelből: ha kormányra akar kerülni, Ukrajnát a végsőkig kell támogatnia.

Nemrégiben pedig egy interjúban a Tisza Párt elnökének ukrán bizalmasa, Tseber Roland is egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – „a győzelemig kell segíteni” Kijevet.

A kijelentés egyértelmű: a Tisza Párt vezetője az ukrán féllel azonos álláspontot képvisel, vagyis feltétel nélkül támogatná Kijevet.

A tervezett budapesti békecsúcs így nemcsak az orosz–ukrán konfliktus lehetséges lezárásáról szólhat, hanem Európa politikai irányvonaláról is. Míg Brüsszel a katonai erő demonstrálásában látja a kontinens biztonságát, Magyarország a diplomáciai megoldást és a tűzszünetet helyezi előtérbe. A kérdés egyre élesebb: béke vagy háború, kompromisszum vagy konfrontáció Európában.
 

 

