Brüsszelben komoly diplomáciai vita robbant ki azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök Magyarországot javasolta helyszínül az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalások számára.

Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőivel beszél (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

A brüsszeli háborúpárti elit keresi helyét a világpolitikai színpadán, azonban úgy tűnik a jelenlegi brüsszeli vezetés végérvényesen a kispadra szorult.

Europe 'no longer at peace' with Russia, says Germany's Merz https://t.co/PsdDxxnRHc — The Straits Times (@straits_times) September 29, 2025

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

Brüsszel harcias nyilatkozatai

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket” – mondta Ursula Von der Leyen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulóján tartott beszédében.

Ursula von der Leyen szerint egy rossz alku arra bátoríthatja Putyint, hogy újra támadásba lendüljön.

A brüsszeli háborús pszichózis tehát tovább tart. Az Európai Bizottság vezetője az orosz elnökkel riogat és folytatná az orosz–ukrán háborút.

Von der Leyen néppárti barátja Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat – fogalmazott, de még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

Brüsszel Magyarországra tervezett helytartója is a háborút támogatná

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésszakának márciusi szavazásán egy radikálisan háborúpárti határozattervezet került napirendre, amelyben az EU katonai szerepvállalásának jelentős kiterjesztését szorgalmazták. Az előterjesztés aláírói között Magyar Péter is szerepelt, ám az Európai Néppárthoz tartozó Tisza Párt elnöke azt később pánikolva eltávolíttatta.