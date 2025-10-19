Brüsszel ismét elhúzta a mézes madzagot Zelenszkij orra előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég találkozott Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Kallas a találkozó során ismét ígéretet tett az ukrán elnöknek az EU-csatlakozás előremozdítására – közölte az ukrán elnöki hivatal.

Továbbra is prioritás az EU számára a gyorsított ukrán csatlakozás

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenszkij megköszönte az Európai Uniónak az Ukrajnának nyújtott folyamatos támogatást, és hangsúlyozta Kaja Kallas személyes támogatásának fontosságát is. A találkozó során a felek részletesen megvitatták az ukrán energetikai infrastruktúrára irányuló orosz támadások következményeit, valamint azokat a döntéseket, amelyek az energetikai ellenálló képesség megerősítéséhez és az orosz agresszióval szembeni védelemhez szükségesek.

Erős döntéseket várunk az Európai Uniótól. Egyes vezetőkkel külön–külön is megállapodásra jutottunk, és az Európai Uniótól is döntéseket várunk

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

A találkozón emellett szó esett Ukrajna EU-tagság felé vezető útjáról is. Az elnök megjegyezte, hogy november elejére országuk „technikailag készen áll mind a hat tárgyalási klaszterre”.

Ukrajna a maga részéről sokat tett a szükséges feltételek valódi teljesítése érdekében. Mi pedig a magunk részéről a csatlakozási folyamat előmozdításán is dolgozunk – hogy reményt adjunk az ukránoknak.

– mondta az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Mint ismeretes, az Európai Unió vezetése továbbra is elkötelezett Ukrajna gyorsított felvétele mellett.