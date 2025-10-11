Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin rendkívüli bejelentést tett, az egész világ erre figyelt

Ursula von der Leyen

Brüsszel ismét bizonyította, hogy kettős mércét alkalmaz

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Gál Kinga fideszes EP-képviselővel folytatott beszélgetésére, amelyben az Európai Parlament elmúlt hetének eseményeit értékelték. A Nemzetek Európája DPK műsorában szó esett Ursula von der Leyen SMS-botrányáról, a bizalmatlansági indítványokról és Magyar Péter brüsszeli kapcsolatairól is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der LeyenBrüsszelbotrányGál Kinga

Az Európai Parlamentben ezen a héten két bizalmatlansági indítványról is szavaztak Ursula von der Leyen ellen, miután a bizottsági elnök újabb korrupciógyanús ügyekbe és SMS-botrányokba keveredett. A hatalmához mindenáron ragaszkodó Von der Leyent végül a brüsszeli elit érdekeit képviselő pártok mentették meg.

Brüsszel
Brüsszel, Európai Parlament
Fotó: AFP

Bóka János Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Újabb mozgalmas hét volt az Európai Parlamentben: a képviselők az SMS-botrányokba keveredő Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványokról szavaztak – miközben Magyar Péternek papírja lett arról, hogy Brüsszel fogott embere. A hét legfontosabb eseményeiről Gál Kinga, a Fidesz és a Patrióták alelnöke beszélt. A beszélgetés megtekinthető a Nemzetek Európája DPK oldalán.

Levetkőztek az aktivisták: így tiltakoztak a transzsportolók ellen – videó
Késsel támadt, és rendőrökre is rontott, előzetesben egy 14 éves szíriai
Babis belépésével Orbán Viktor és Robert Fico kemény szövetségest kapott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!