Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Olvasta?

Az összes idei koncertet lemondta a népszerű magyar banda, megdöbbentő az ok

rezsicsökkentés

Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter szerint az Európai Parlament mai döntése veszélybe sodorja a magyar rezsicsökkentést. Hangsúlyozta, hogy Magyar Péter pártja és frakciója a rezsicsökkentés ellen voksolt. Jelenleg Magyarország kínálja a legalacsonyabb gázárakat Európában, elsősorban orosz import révén, de a döntés következtében az árak jelentősen nőhetnek. Szijjártó Péter kiemelte, hogy nem hagyják, hogy a magyar családok fizessék Brüsszel háborús politikájának vagy a bábkormány intézkedéseinek költségeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rezsicsökkentésSzijjártó PéterMagyar Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott, ugyanis az Európai Parlament mai döntésével kockára teszik a magyarországi rezsicsökkentés eredményeit. Korábban arról is írtunk, hogy aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús tervei ellen.

Szijjártó Péter világossá tette, hogy Magyar Péterék brüsszeli pártcsaládja a rezsicsökkentés ellen szavaztak
Szijjártó Péter világossá tette, hogy Magyar Péterék brüsszeli pártcsaládja a rezsicsökkentés ellen szavaztak
Fotó: AFP

Ma a magyar emberek Európa legalacsonyabb gázárait fizetik, egyszerűen azért, mert Oroszországból szerzi be Magyarország legnagyobb mértékben a földgázt. 

Azzal folytatta, hogyha ezt a lehetőséget elveszik tőlünk, akkor a magyar emberektől elveszik Európa legalacsonyabb gázárait is, és egy jelentős gázáremelkedés fog bekövetkezni Magyarországon. 

Mi ezt nem akarjuk, mi nem akarjuk, hogy a magyar családok fizessék meg az európai háborús politika árát,

és sem akarják, hogy a magyar családok fizessék meg egy Brüsszelből iderendelt bábkormány tevékenységének az árát. „Meg kell állítani Magyar Péter brüsszeli pártját abban, hogy elvegye a magyar emberektől Európa legolcsóbb gázárait” – mondta a külügyminiszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!