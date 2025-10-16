Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott, ugyanis az Európai Parlament mai döntésével kockára teszik a magyarországi rezsicsökkentés eredményeit. Korábban arról is írtunk, hogy aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús tervei ellen.

Szijjártó Péter világossá tette, hogy Magyar Péterék brüsszeli pártcsaládja a rezsicsökkentés ellen szavaztak

Fotó: AFP

Ma a magyar emberek Európa legalacsonyabb gázárait fizetik, egyszerűen azért, mert Oroszországból szerzi be Magyarország legnagyobb mértékben a földgázt.

Azzal folytatta, hogyha ezt a lehetőséget elveszik tőlünk, akkor a magyar emberektől elveszik Európa legalacsonyabb gázárait is, és egy jelentős gázáremelkedés fog bekövetkezni Magyarországon.

Mi ezt nem akarjuk, mi nem akarjuk, hogy a magyar családok fizessék meg az európai háborús politika árát,

és sem akarják, hogy a magyar családok fizessék meg egy Brüsszelből iderendelt bábkormány tevékenységének az árát. „Meg kell állítani Magyar Péter brüsszeli pártját abban, hogy elvegye a magyar emberektől Európa legolcsóbb gázárait” – mondta a külügyminiszter.