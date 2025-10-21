Brüsszel mindent megtesz a budapesti békecsúcs ellen

A héten tartandó csúcstalálkozón az európai vezetők célja, hogy megállapodjanak egy hárompillérű támogatási csomagról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, hogy a lehető legerősebb tárgyalási pozícióba hozhassák őt bármilyen lehetséges fegyverszünet esetén. Brüsszel stratégiája, Kijev további finanszírozását, Ukrajna fegyverellátásának bővítését, valamint Oroszország gazdaságát sújtó új szankciók bevezetését tartalmazza – közölték a csütörtöki brüsszeli találkozóra készülő diplomaták és tisztviselők.

Brüsszel versenyt fut az idővel, hogy megerősítse Kijev pozícióját (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

A Kijev melletti szövetségesekben újra felerősödött a sürgősségérzet, miután Trump kijelentette, hogy nyitott lenne a konfliktus befagyasztására a jelenlegi frontvonalak mentén – írja a Politico.

Nyilatkozata újraélesztette az aggodalmakat, hogy rákényszerítheti Zelenszkijt területek átadására Oroszországnak. Egy ilyen kimenetel – mondják európai tisztviselők – katasztrofális lenne, nemcsak Ukrajnának, hanem nekik is.

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét hozzon Ukrajnába. Természetesen minden ilyen erőfeszítést üdvözlünk, de nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna” – mondta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája hétfőn Luxemburgban újságíróknak. „Oroszország csak az erőből ért.”

Zelenszkij elmondta, hogy az európai vezetők kérni fogják Trumpot, adjon Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépeket, miután az ukrán elnök múlt héten üres kézzel távozott az amerikai elnökkel folytatott találkozójáról.

Ukrajna felfegyverzésén túl az EU-tagországok közel állnak a megállapodáshoz támogatásuk két másik kulcselemében is: a gazdasági szankciók 19. körének bevezetésében, amely Putyin hadikasszáját célozná, valamint abban, hogy tervet dolgoznak ki Oroszország befagyasztott pénzügyi eszközeinek lefoglalására, mintegy 140 milliárd euró felszabadításával Ukrajna számára.

A pénzre Kijevnek égető szüksége van, és a források felszabadításában elért haladás ezen a héten azt az üzenetet küldi Putyinnak, hogy Ukrajna legalább a következő két évig képes lesz folytatni a harcot – közölték tisztviselők.