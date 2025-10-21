Ez már botrányos! Brüsszel a budapesti békecsúcsot támadja

Brüsszelben egyre nagyobb vihart kavar a bejelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A nyugati liberális média és a brüsszeli körök azonnal támadást indítottak a terv ellen. A Politico Europe egyik vendégszerzője azt írta:

Egy Trump–Putyin-csúcstalálkozót Budapesten tartani színjáték lenne.

A cikk szerint az Egyesült Államok és Oroszország „közös célja” nem a béke, hanem az Európai Unió gyengítése, megosztása és nevetségessé tétele, írja az EU Observer.

A brüsszeli értelmezés tehát világos: a békekezdeményezés számukra veszélyes, ha nem ők irányítják.

A szerző szerint Washington „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy a magyar főváros adhat otthont a találkozónak, ami megerősítené Magyarország szuverén pozícióját a nemzetközi politikában.

Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül.

Brüsszel: Putyin ne léphessen az Unió területére

A brüsszeli források szerint Putyin útja Budapestre komoly jogi és politikai dilemmát jelentene. A cikk úgy fogalmaz:

Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.

Ez az érvelés jól mutatja, milyen mély az EU képmutatása: miközben békéről beszél, még az elnöki szintű tárgyalásokat is akadályozná, pusztán politikai okokból. A szerző szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként szóba jöhetne, mert az EU „nem tudja megakadályozni” a találkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntésből.