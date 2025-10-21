Ez már botrányos! Brüsszel a budapesti békecsúcsot támadja

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A baloldali kritikák szerint az amerikai–orosz csúcstalálkozó csak Putyin érdekeit szolgálná. A brüsszeli EU Observer szerint a budapesti békecsúccsal Trump és Putyin közös célja az Európai Unió meggyengítése.
BrüsszelTrumpBudapesti békecsúcsPutyinEurópai Unió

Brüsszelben egyre nagyobb vihart kavar a bejelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat

Brüsszel
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A nyugati liberális média és a brüsszeli körök azonnal támadást indítottak a terv ellen. A Politico Europe egyik vendégszerzője azt írta:

Egy Trump–Putyin-csúcstalálkozót Budapesten tartani színjáték lenne.

A cikk szerint az Egyesült Államok és Oroszország „közös célja” nem a béke, hanem az Európai Unió gyengítése, megosztása és nevetségessé tétele, írja az EU Observer.

A brüsszeli értelmezés tehát világos: a békekezdeményezés számukra veszélyes, ha nem ők irányítják. 

A szerző szerint Washington „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy a magyar főváros adhat otthont a találkozónak, ami megerősítené Magyarország szuverén pozícióját a nemzetközi politikában.

Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül.

Brüsszel: Putyin ne léphessen az Unió területére

A brüsszeli források szerint Putyin útja Budapestre komoly jogi és politikai dilemmát jelentene. A cikk úgy fogalmaz:

Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.

Ez az érvelés jól mutatja, milyen mély az EU képmutatása: miközben békéről beszél, még az elnöki szintű tárgyalásokat is akadályozná, pusztán politikai okokból. A szerző szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként szóba jöhetne, mert az EU „nem tudja megakadályozni” a találkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntésből.

A békecsúcs a cikk szerint így nem csupán Magyarországról, hanem az EU globális megítéléséről és belső egységéről is szól, miközben Putyin számára lehetőséget ad arra, hogy a Nyugat megosztottságát bizonygassa saját közönségének.

In this handout picture taken and released by Hungarian Prime Minister's Office on July 5, 2024, Hungarian Prime Minister Viktor Orban meets with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow. (Photo by VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hungarian Prime Minister's Office / Vivien Cher Benko" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a moszkvai Kremlben (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Benkó Vivien Cher)

Budapest a béke fővárosa lehet

A nyugati sajtó vádjai ellenére a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó történelmi jelentőségű lehet. Orbán Viktor kormánya kezdettől fogva a béke oldalán áll, és következetesen ellenezte az eszkalációt, a fegyverszállításokat és a szankciós politikát. A magyar diplomácia többször jelezte:
Budapest bárkit szívesen lát, aki a háború helyett a békét választja.

A brüsszeli elit viszont láthatóan tart attól, hogy a magyar főváros a globális diplomácia központja legyen ahol a szankciók helyett a tárgyalás, a háború helyett a béke kerülhet napirendre.
 

 

