Ez már botrányos! Brüsszel a budapesti békecsúcsot támadja

Brüsszelben egyre nagyobb vihart kavar a bejelentés, miszerint Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten találkozhat.
A nyugati liberális média és a brüsszeli körök azonnal támadást indítottak a terv ellen. A Politico Europe egyik vendégszerzője azt írta:
Egy Trump–Putyin-csúcstalálkozót Budapesten tartani színjáték lenne.
A cikk szerint az Egyesült Államok és Oroszország „közös célja” nem a béke, hanem az Európai Unió gyengítése, megosztása és nevetségessé tétele, írja az EU Observer.
A brüsszeli értelmezés tehát világos: a békekezdeményezés számukra veszélyes, ha nem ők irányítják.
A szerző szerint Washington „megjutalmazza” Orbán Viktort azzal, hogy a magyar főváros adhat otthont a találkozónak, ami megerősítené Magyarország szuverén pozícióját a nemzetközi politikában.
Már az is hatalmas diplomáciai ajándék Putyin számára, hogy találkozhat Trumppal és felvonulhat egy EU-s és NATO-tagállam területén – még akkor is, ha ez a tag csak Magyarország, amely 2014 óta négyszer is örömmel látta vendégül.
Brüsszel: Putyin ne léphessen az Unió területére
A brüsszeli források szerint Putyin útja Budapestre komoly jogi és politikai dilemmát jelentene. A cikk úgy fogalmaz:
Ez azt jelentené, hogy egyetlen EU-s országnak az Egyesült Államok nyomására meg kellene szegnie az uniós jog (szankciók) és a nemzetközi jog (a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa) szerinti kötelezettségeit ahhoz, hogy biztonságos átutazást biztosítson egy elítélt háborús bűnösnek.
Ez az érvelés jól mutatja, milyen mély az EU képmutatása: miközben békéről beszél, még az elnöki szintű tárgyalásokat is akadályozná, pusztán politikai okokból. A szerző szerint India vagy Törökország alternatív helyszínként szóba jöhetne, mert az EU „nem tudja megakadályozni” a találkozót, de szeretné „kimenteni” magát a döntésből.
A békecsúcs a cikk szerint így nem csupán Magyarországról, hanem az EU globális megítéléséről és belső egységéről is szól, miközben Putyin számára lehetőséget ad arra, hogy a Nyugat megosztottságát bizonygassa saját közönségének.
Budapest a béke fővárosa lehet
A nyugati sajtó vádjai ellenére a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó történelmi jelentőségű lehet. Orbán Viktor kormánya kezdettől fogva a béke oldalán áll, és következetesen ellenezte az eszkalációt, a fegyverszállításokat és a szankciós politikát. A magyar diplomácia többször jelezte:
Budapest bárkit szívesen lát, aki a háború helyett a békét választja.
A brüsszeli elit viszont láthatóan tart attól, hogy a magyar főváros a globális diplomácia központja legyen ahol a szankciók helyett a tárgyalás, a háború helyett a béke kerülhet napirendre.