Tippeket ad a nyugati sajtó Magyarország kijátszására Brüsszelnek

Európa „a második világháború óta a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben” van – mondta Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Európai Unió vezetőinek koppenhágai találkozóján. A The Guardian véleménycikke szerint az ukrajnai háború új, fenyegető szakaszba lépett, amit az orosz légtérsértések is jeleznek. Az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetségesként való megítélése miatt az európai egység és szolidaritás kulcsfontosságú, ám a koppenhágai tárgyalások nem hoztak érdemi eredményt, például a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon Ukrajna megsegítésére való felhasználása ügyében, írják. A Nyugat tehetetlen, kimarad a béketárgyalásokból, kispadoztatják Brüsszelt. A lap ezért a már jól ismert forgatókönyv alapján játszik, Orbán Viktort támadja.

Brüsszel mindent megtesz Ukrajnáért (Fotó: AFP)

Ukrajna miatt (is) támadja Brüsszel Magyarországot

A The Guardian megjegyzi: Ukrajna és Moldova 2022-ben, Oroszország illegális inváziója után kapott EU-tagjelölti státuszt, ám Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A médium szerint „Orbán Viktor a liberális értékek elleni fellépést büszkén viseli”, és Magyarország késlelteti az EU Oroszországgal szembeni szankcióit, miközben fenntartja függőségét az orosz olajtól és gáztól. Ez a hozzáállás veszélyezteti Európa jövőbeli biztonsági stratégiáját.

Az EU-csatlakozási folyamat egyhangú jóváhagyást igényel, így a kérdés az, hogyan lehet megkerülni Orbán Viktor ellenállását, teszi fel a kérdést a véleménycikk.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a szavazási szabályok módosítását javasolta, hogy a tagállamok minősített többséggel dönthessenek, de ehhez Orbán Viktor beleegyezése is szükséges lenne. Brüsszel ezért most olyan megoldáson dolgozik, amely megkerüli a nemzeti fővárosok hivatalos jóváhagyását, lehetővé téve Ukrajna és Moldova számára a szükséges reformok előmozdítását.