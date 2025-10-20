Sebastian Kurz: Budapest lehet az ukrajnai béke kulcsa!

Hírlevél

24 perce
Olvasási idő: 6 perc
Budapest esélyt teremt egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét félnek lehetőséget ad a patthelyzet feloldására – írja Sebastian Kurz volt osztrák kancellár az Euronews exkluzív cikkében.
Budapesti békecsúcsTrumpSebastian KurzPutyin

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkoznak, hogy tárgyaljanak az orosz–ukrán háború lezárásáról. Több mint három és fél év háború után ez történelmi pillanat – végre ismét megnyílt az út a komoly diplomácia előtt. Ez a lehetőség nem véletlenül született meg: a globális békemozgalom eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó lendülettel visz előre – írja Sebastian Kurz az Euronews exkluzív cikkében.

Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja (Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk)
Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja (Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk)

A korábbi osztrák kancellár szerint Budapestet tudatosan választották. Az orosz agresszió Európában zajlik, hatásai közvetlenül sújtják a kontinenst, ezért a békés rendezést is itt kell kidolgozni. 

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Az ország megteremti a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél egy asztalhoz ülhessen – ez a valódi, gyakorlati diplomácia.

Ami most zajlik, messze túlmutat Európa határain. Trump az elmúlt hetekben rendkívüli energiával dolgozott a világ békéjéért, a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó pedig fordulópontot hozott. Ott született meg a Gázára vonatkozó békenyilatkozat, amelyet Egyiptommal, Katarral, Törökországgal és több arab országgal közösen írtak alá. Trump nemcsak beszél a békéről, hanem tesz is érte – és eredményeket ér el – emelte ki Kurz, és kifejtette:

A túszok szabadon engedése, a tűzszünet és az újjáépítés megkezdése – mindez néhány hete még elképzelhetetlennek tűnt. A geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott.

Oroszország és Irán, amelyek számos regionális konfliktus fő szereplői, a közel-keleti béke nyomán meggyengültek, és bajkeverőként lepleződtek le. Trump most következetesen Európa érdekében használja ki ezt a megváltozott helyzetet. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a világban tapasztalható erős békemomentumról beszél.

A tárgyalások elutasításának alternatívája nem a győzelem, hanem a háború folytatása, amely már így is százezrek életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem roppantották térdre Oroszországot, bár az ország gazdasági helyzete távol áll a kedvezőtől. Ez a háború nem hoz győzteseket – csak veszteseket mindkét oldalon.

Budapest most ismét esélyt kínál egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét félnek lehetőséget ad a patthelyzet feloldására. Ehhez azonban kompromisszumokra lesz szükség, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni. De a politika feladata nem a konfliktusok kezelése, hanem a megoldások megtalálása.

Trump a Közel-Keleten már bebizonyította, hogy eltökéltséggel áttöréseket lehet elérni. A történelem majd azon mér meg bennünket, volt-e bátorságunk békét teremteni, amikor erre megnyílt a lehetőség – zárja gondolatait Kurz.

 

