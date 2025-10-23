Robert C. Castel: Budapest a világpolitika fókuszában – videó

Hírlevél

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ezúttal a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó jelentőségét elemzi. A kérdés, hogy létrejön-e a találkozó, nemcsak diplomáciai, hanem stratégiai szempontból is meghatározó lehet – különösen az ukrajnai háború jövőjét illetően. A korábbi nemzetközi csúcstalálkozók tapasztalatai alapján világos: az ilyen egyeztetések ritkán hoznak gyors áttörést, de irányt szabhatnak a nagyhatalmi kapcsolatoknak. Magyarország és Budapest ezúttal közvetítői szerepben mutathatja meg, mekkora súllyal bír a régió a jelenlegi geopolitikai helyzetben.
MagyarországRobert C. CastelBudapesti békecsúcsBudapest

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozó a világrend átrendeződésének egyik fontos állomása lehet. A szakértő arról beszélt, hogy a csúcstalálkozó – ha valóban megvalósul – Magyarország számára komoly diplomáciai lehetőségeket is hozhat. Castel emlékeztetett: a második világháború óta 74 orosz–amerikai vagy szovjet–amerikai csúcstalálkozóra került sor, és ezek tapasztalatai alapján jól látható, melyek a sikeres egyeztetések kulcsai. Mint mondta, 

az előkészítettség mértéke döntően befolyásolja az eredményességet, a kapkodva megszervezett találkozók rendszerint kudarcba fulladtak.

Hozzátette, a Reykjavíki csúcson kívül több egyeztetést is váratlan események hiúsítottak meg, például az 1960-as U2-es kémrepülőgép-incidens. A szakértő szerint a fegyverzetkorlátozási tárgyalások történetileg a legsikeresebbek voltak, míg a regionális konfliktusok – például a vietnámi, közel-keleti vagy ukrajnai háború – rendezésében kevesebb áttörést értek el a felek. Castel úgy véli, a budapesti találkozó is inkább egy hosszabb folyamat elindítója lehet, semmint azonnali békemegállapodásé. 

A legvalószínűbb, hogy a tárgyalás egy olyan folyamatot indít be vagy gyorsít fel, amelynek a végén kialakulhat egy tűzszünet Ukrajnában

– fogalmazott. A szakértő hangsúlyozta, hogy Magyarország számára már önmagában a csúcstalálkozó megrendezése is komoly presztízst jelentene. Az esemény előkészítése során megerősödhetnek a magyar diplomácia kapcsolatai az orosz és amerikai felekkel, ami a jövőben is hasznos lehet. Castel szerint az ország akár Katarhoz hasonló közvetítő szerepet is betölthetne a nemzetközi politikában. A világrendváltás korában a közvetítés képessége fel fog értékelődni. Ez Magyarország számára stratégiai előny lehet – tette hozzá.

A biztonságpolitikai szakértő optimizmusát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a budapesti békecsúcs végül megvalósul, és Magyarország hozzájárulhat a háború lezárásához vezető folyamat elindításához. A beszélgetés végén Castel Jeruzsálemből köszönt el a nézőktől, és jelezte: a következő héten újra jelentkezik az Origón.

Korábban írtunk Trump bejelentéséről is a budapesti békecsúcsról.

 

