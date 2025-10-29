Az orosz Burevesztnyik rakéta fenyegetést jelent Trump „Aranykupola” védelmi programjára

A WSJ cikke kiemeli, hogy míg Trump tervezett védelmi rendszere az interkontinentális ballisztikus rakéták magas röppályájú célpontjaira van optimalizálva, addig a Burevesztnyik alacsonyan repülő, szubszonikus cirkálórakéta, amely képes kikerülni a hagyományos légvédelmi és rakétaelhárító rendszereket, írja a TASZSZ.

Donald Trump amerikai elnök hallgatja a Golden Dome rakétavédelmi pajzs bejelentését a Fehér Ház Ovális Irodájában (Fotó: AFP/Jim Watson)

Ez komoly kihívást jelenthet az Egyesült Államok új védelmi architektúrájának, és tárgyalási eszközt adhat Oroszország kezébe, ha a fegyverzetkorlátozási tárgyalások újraindulnak

– írta a lap.

Trump október 20-án jelentette be, hogy az amerikai adminisztráció végleges döntést hozott az „Aranykupola” rendszer felépítéséről. A projekt költségvetése megközelítőleg 175 milliárd dollár lesz, és az elnök szerint a teljes rendszert kevesebb mint három év alatt kívánják megvalósítani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián beszél Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Burevesztnyik: Kész a fegyver

Október 26-án Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke számolt be Vlagyimir Putyinnak a Burevesztnyik korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeinek befejezéséről. A rakéta 15 órán keresztül volt a levegőben, mintegy 14 ezer kilométert megtéve – ami az orosz védelmi vezetés szerint még nem a fegyver maximális hatótávolsága.

Geraszimov hangsúlyozta: a tesztek során a Burevesztnyik minden előírt függőleges és vízszintes manővert sikeresen végrehajtott, ezzel bizonyítva „magas szintű képességeit a rakétaelhárító és légvédelmi rendszerek kijátszására”.









