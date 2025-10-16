A háborús fordulat percek kérdése – készülő orosz téli offenzíva riasztja a világot

„Nemsokára itt a tél – és ezzel együtt Oroszország szokásos téli hadjárata is, amellyel újra megpróbálja térdre kényszeríteni Ukrajnát” – mondta Castel, aki szerint a háború most léphet egy új, döntő szakaszába. Mint fogalmazott, az elmúlt három tél eseményei már világos mintázatot rajzolnak, de a negyedik kampány akár mindent megváltoztathat.

A biztonságpolitikai szakértő három részletben elemezte a 2022 és 2025 közötti időszakot. Az első tél során Oroszország az ukrán energia-infrastruktúrát próbálta lebénítani, „azzal a szándékkal, hogy a háborút ne a fronton, hanem az ukrán társadalom idegrendszerében nyerje meg.” Castel szerint az orosz hadvezetés ekkor még széttagoltan, kevéssé hatékonyan alkalmazta a bombázásokat: „A stratégiai bombázás ígérete nagy volt, az eredmény viszont elmaradt.”

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója

Fotó: Facebook

A második téli offenzíva már célzottabb támadásokat hozott, ám az ukrán védelem is fejlődött. „Kijev megtanult gyorsan reagálni, decentralizálta az energiatermelést, és a légvédelem is sokkal integráltabbá vált” – mondta Castel, aki hozzátette: az oroszok is tanultak, és egyre inkább visszatértek a már korábban támadott célpontokhoz, felismerve, hogy az egyszeri csapások nem elegendők.

A 2024–2025-ös tél újabb fejezetet nyitott: Moszkva figyelme a gázinfrastruktúra felé fordult.

Az oroszok rájöttek, hogy Ukrajna fűtésének és energiarendszerének gerincét a gáz adja, és ezt próbálták megsemmisíteni

– magyarázta a Magyar Nemzet főmunkatársa. Az orosz ipar eközben drámaian növelte drón- és rakétagyártását: „Oroszország már nem szorul iráni importdrónokra, saját gyártóbázisa mostanra teljes kapacitáson működik.”

Az orosz hadsereg emellett az időjárási tényezőket is figyelembe vette. „Látjuk, hogy Moszkva most már tudatosan választja ki azokat az időjárás-ablakokat, amikor a drónok a leghatékonyabbak: hideg, szélcsendes, száraz napokon támadnak” – mondta.

Ukrajna sem tétlenkedik. Castel szerint az ország most már „passzív védelemmel” is készül:

Betonfalakkal és betonkupolákkal borítják be a transzformátorállomásokat, az energiahálózat csomópontjait.

A szakértő ugyanakkor emlékeztetett: az ukrán légvédelem sikerei ellenére az orosz dróntermelés üteme aggasztó. „Moszkva most már havi ötezer drón legyártásáról beszél – ez a mennyiség képes lehet áttörni a védelmet.”