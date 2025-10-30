Robert C. Castel: Új hadszíntér született – videó

Castel szerint a geopolitikai gondolkodásban megjelent egy teljesen új frontvonal: a kriptovalutatér, amely mára a gazdasági, hírszerzési, katonai és politikai küzdelmek terepe lett.

A geopolitikai elemző az Origo gyorselemzésében azt mondja: a világ két részre szakadt a digitális pénz használatában. Vannak országok, ahol szabadságból és spekulációból, máshol kényszerből, félelemből vagy titkolózásból fordulnak a kriptóhoz – például ott, ahol az emberek nem bíznak a hatalomban, vagy szankciók sújtják az államot.

A kriptovaluta nem luxus mindenhol: vannak országok, ahol az emberek egyszerűen nem bíznak a rendszerben, és nincs más választásuk.

Castel hangsúlyozza: a kripto hadszíntér, ahol államok, titkosszolgálatok, terroristák és bűnszervezetek is játszanak – egyre láthatatlanabbul.

A kripto „hadviselés” szerinte négy fő területen zajlik:

Szankciók megkerülése – például Irán kriptót bányászik az eladhatatlan energiából

Titkos finanszírozás – „guruló dollár” kriptóban, nyom nélkül

Kiberzsarolás, adatrablás – váltságdíj kriptóban, követhetetlenül

Gazdasági destabilizáció – spekulációval valuták megingatása

Robert C. Castel (Fotó: Sandor Csudai)

A pénzügyi rendszer nem csak gazdasági eszköz – hírszerzési eszköz is”

– magyarázza Castel, aki szerint a digitális pénz világában összemosódnak a határok a tiszta üzlet, az állami műveletek és a bűnözés között.

Castel arra figyelmeztet, hogy a kriptovaluták körüli küzdelem nem valami elvont, szakértőknek szóló kérdés. Szerinte a digitális pénzpiacokon zajló folyamatok közvetlenül hatnak mindannyiunk mindennapi életére:

Ez nem egy ezoterikus téma pár geopolitikusnak. A kriptohadviselés pillangóhatása a mi pénztárcánkban landolhat. A zsebünk össze van kötve a világ eseményeivel.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet: a kriptovaluták terjedése nem gyengíti automatikusan a dollárt – a dollárhoz kötött stabil kriptók épp erősítik azt.

A digitális pénz nem a jövő csatája — már most is zajlik.

