Háború küszöbén? Robert C. Castel szerint új szakaszba lép az amerikai–iráni erőpróba

Robert C. Castel legfrisebb elemzésében arról beszélt: az Egyesült Államok és szövetségesei példátlan katonai erőket vontak össze a Közel-Keleten. Szerinte ez egyszerre lehet elrettentés, védelmi felkészülés – de a legrosszabb forgatókönyv szerint egy nyugati megelőző csapás előjele Irán ellen.
A szakértő szerint az elmúlt hetekben a nyugati szövetségesek katonai jelenléte ugrásszerűen megnőtt a térségben. Nemcsak repülőgépek és hadihajók érkeztek, hanem a már meglévő egységeket is átcsoportosították.
Az Egyesült Államok igen nagy számú stratégiai légi utántöltő repülőgépet küldött a Közel-Keletre. Utoljára hasonlót az Éjféli Kalapács hadművelet idején láttunk, amikor amerikai gépek iráni nukleáris létesítményeket támadtak
– mondta Castel.
A Közel-Kelet felett immár F–22-es és F–35-ös vadászgépek járőröznek, miközben hírszerző repülőgépek és drónok erősítik a megfigyelést. A térségben már két amerikai repülőgép-hordozó harccsoport tartózkodik, és egy harmadik is úton van a Gibraltári-szoroson át.
„A Ford repülőgép-hordozó harccsoport már a Földközi-tengeren halad, és teljes gőzzel a Közel-Kelet felé tart” – emelte ki Castel.
Miért most? – három lehetséges ok
A biztonságpolitikai szakértő három fő okot nevezett meg a példátlan katonai készültség mögött.
Irán nukleáris programja –
Fordó és más helyszínek közelében olyan föld alatti létesítmények épülnek, amelyek minden jel szerint nukleáris programhoz kapcsolódnak. Ha száz méter mélyen építenek valamit a hegy gyomrában, az nem véletlen
– mondta Castel.
Elrettentés vagy támadás?
Castel három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a jövőre nézve.
Izrael szerepe és a régió bizonytalansága
A szakértő arra is figyelmeztetett: Irán a 12 napos háború óta folyamatosan fenyegetőzik, hogy revansot vesz az izraeli csapásokért. Egy rakétatámadás esetén az izraeli légvédelemnek mindössze 10–12 perce lenne reagálni.
Reméljük, nem lesz szükség arra, hogy újra óvóhelyeken üldögéljen a fél Közel-Kelet. De nem szabad elfordítanunk a tekintetünket ezekről a fejleményekről
– fogalmazott Castel.