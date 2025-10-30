Charlie Kirk-ösztöndíj: Florida új szimbólumot állít a szólásszabadságnak

Ron DeSantis floridai kormányzó bejelentette, hogy a Florida Civics and Debate Initiative (FCDI) állami bajnokság ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el „a civil párbeszéd és a szólásszabadság melletti szenvedélyes kiállása” előtt tisztelegve. Florida ezzel a kormányzó szerint „az ország legjobb középiskoláit felvonultató államaként” pozícionálja magát a vitakultúra terén – írja a Breitbart.

A Florida Civics and Debate Initiative (FCDI) állami bajnokságának ösztöndíját Charlie Kirkről nevezik el

DeSantis az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy az áprilisi vitabajnokság győztese 50 000 dolláros Charlie Kirk-ösztöndíjat kap, a második helyezett 25 000, az elődöntősök 15 000, a negyeddöntősök pedig 10 000 dollárt nyerhetnek. A versenyen több mint 600 diák részvételére számítanak. A kormányzó hangsúlyozta a kezdeményezés és a polgári felelősség kapcsolatát, kiemelve, hogy

a szólásszabadság és a civil párbeszéd alapvető fontosságú egy demokratikus köztársaság fennmaradásához.

Hozzátette, hogy ezek az értékek ma veszélyben vannak, mivel az amerikai főiskolai hallgatók egyharmada elfogadhatónak tartja az erőszakot, ha azzal elhallgattathatják a számukra sértő nézeteket. Szerinte ezt a fenyegetést a legvilágosabban a Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet mutatja, akit egy egyetemen öltek meg, miközben

párbeszédet próbált folytatni a másik oldallal.

DeSantis hozzátette:

Floridában azon dolgozunk, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát, és a következő generációnak megtanítsuk az amerikai polgári értékek fontosságát.

Felidézte, hogy hat évvel ezelőtt indították útjára az FCDI-t azzal a céllal, hogy minden diák számára lehetőséget teremtsenek felelős, tájékozott állampolgárrá válni, akik megvédik az alkotmányos köztársaságot. A szeptemberi gyilkosság után a kormányzó úgy fogalmazott, hogy a tett „az ellentétes nézetekkel szembeni intoleranciából fakad”, és a legszélsőségesebb példája annak az ellenségeskedésnek, amely a felsőoktatási intézményekben a szólásszabadság ellen irányul.

Későbbi nyilatkozataiban a kormányzó megjegyezte, hogy „több tízmillió amerikai” osztja Kirk nézeteit és méltatta őt azért, mert gyakran vállalt szereplést olyan közegben, ahol nem értettek vele egyet. DeSantis szerint Kirk „valóban hitt abban, amit csinált”, és megtestesítette azt, hogyan készíti fel a „robosztus vita” a diákokat a kritikus gondolkodásra az iskolapadokon túl is.

