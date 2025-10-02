Dánia jogállamisági helyzete: miközben a problémák nőnek, az EU hallgat

Dániát hosszú ideig a stabilitás és a jogállamiság mintaképének tartották a nemzetközi közvéleményben, ám a Justitia agytröszt 2014 óta minden évben készített jelentései rávilágítanak: a polgárok jogbiztonsága folyamatosan csökken, a demokratikus kontroll pedig egyre gyengébb.

Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A friss tanulmány szerint az országban rendszeresek az önkényes közigazgatási döntések, a parlamenti jóváhagyás megkerülésével hozott intézkedések, valamint az állampolgári jogok megsértése. A kisajátítások például gyakran kártalanítás nélkül történnek, a rendőrség pedig módszeresen elhúzza vagy eltünteti az ügyeket, így a felelősségre vonás gyakorlatilag elmarad.

A bírósági fórumokhoz való hozzáférés is egyre korlátozottabb, a jogorvoslat lehetősége beszűkül, ami a polgárokat kiszolgáltatott helyzetbe hozza. A Justitia szerint az állam sokszor „maffiaszerű” eljárásokat alkalmaz az adósságok behajtásánál, a jogszabályok értelmezése pedig gyakran független ellenőrzés nélkül történik.

Dánia régóta a világ legkevésbé korrupt országai közé tartozik, ám a jelentés rámutat: a korrupciós eseteket szinte egyáltalán nem dokumentálják, így a valós helyzet torz képet fest az állam működéséről.

Az Európai Bizottság ezzel szemben évek óta hevesen bírálja Magyarországot a jogállamisági hiányosságok miatt, de Dániával szemben nem indult kötelezettségszegési eljárás. A Justitia szerint a dán rendszer hibái rendszerszintűek, és összehasonlíthatók azokkal az országokkal, amelyeket Brüsszel rendszeresen kritizál.

A tanulmány megfogalmazása szerint a skandináv állam intézményei folyamatosan veszítenek a függetlenségükből, az állampolgári jogok védelme gyengül, és a demokratikus kontroll mindennapi működése egyre bizonytalanabb. Bár Dániát a nemzetközi politikai diskurzusban továbbra is a stabil demokrácia jelképeként emlegetik, a valóság egyre inkább a „banánköztársaság skandináv köntösben” képzetét erősíti.