Mi történt a kétnapos koppenhágai ketrecharcon és mi jön most? Szakértő elemezte a helyzetet

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak hangsúlyozta, hogy a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot: kiállt a magyar érdekek mellett például az orosz energiavásárlás és az ukrán EU-csatlakozás ügyében, illetve az ellen, hogy az európai adófizetői pénzből fegyvert adnának Ukrajnának.

Deák Dániel szerint kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Fotó: AFP

Deák Dániel rámutatott: az Egyesült Államok — mióta Donald Trump az elnök — világossá tette, hogy nem kívánja tovább folytatni a háborút, és nem akarja amerikai adófizetői pénzből finanszírozni a konfliktust; ezért gyakorlatilag Európára hárítja a költségeket. Hozzátette, Trump azt is kijelentette, hogy ha Európa folytatni akarja a háborút, akkor vásároljanak amerikai fegyvert, és az európaiak folytassák a konfliktust, mert Amerika nem kíván további pénzt belefektetni.

Deák Dániel szerint Brüsszel részéről egy új stratégiaalkotás zajlik

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta, hogy mivel Amerika kiesett ebből a képből, és már nem számítanak rá megbízható partnerként a háború folytatásában, Európa önálló, saját háborús stratégiát alkot. Orbán Viktor szerint Magyarország ezt szeretné megakadályozni, és ezért indít most egy aláírásgyűjtést az ilyen típusú háborús tervekkel szemben.

Deák Dániel szerint a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot.

Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek

– fogalmazott a miniszterelnök Koppenhágában.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Európai Unió vezetőinek informális csúcstalálkozóján Fotó: AFP

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a következő időszakban növekedni fog a nyomás Magyarországon.

A következő néhány hónap határozottan az európai uniós háborús készülődésről szól. Begőzöltek nagyon sokan, és van egy háborús stratégiájuk, ennek az elemeit ismertették. Komolyan gondolják, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a hadszíntéren a háborút az oroszokkal szemben, és nekünk ehhez minden segítséget meg kell adni, velük kell mennünk nekünk is. Magyarország ebből ki akar maradni. Mi vagyunk az egyetlenek, akik ebből nyíltan, bevallott módon ki akarnak maradni, ezért a nyomás rajtunk lesz a legnagyobb

– emelte ki a miniszterelnök.