Mi történt a kétnapos koppenhágai ketrecharcon és mi jön most? Szakértő elemezte a helyzetet

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak hangsúlyozta, hogy a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot: kiállt a magyar érdekek mellett például az orosz energiavásárlás és az ukrán EU-csatlakozás ügyében, illetve az ellen, hogy az európai adófizetői pénzből fegyvert adnának Ukrajnának.
Deák Dániel rámutatott: az Egyesült Államok — mióta Donald Trump az elnök — világossá tette, hogy nem kívánja tovább folytatni a háborút, és nem akarja amerikai adófizetői pénzből finanszírozni a konfliktust; ezért gyakorlatilag Európára hárítja a költségeket. Hozzátette, Trump azt is kijelentette, hogy ha Európa folytatni akarja a háborút, akkor vásároljanak amerikai fegyvert, és az európaiak folytassák a konfliktust, mert Amerika nem kíván további pénzt belefektetni.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője hangsúlyozta, hogy mivel Amerika kiesett ebből a képből, és már nem számítanak rá megbízható partnerként a háború folytatásában, Európa önálló, saját háborús stratégiát alkot. Orbán Viktor szerint Magyarország ezt szeretné megakadályozni, és ezért indít most egy aláírásgyűjtést az ilyen típusú háborús tervekkel szemben.
Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek
– fogalmazott a miniszterelnök Koppenhágában.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a következő időszakban növekedni fog a nyomás Magyarországon.
A következő néhány hónap határozottan az európai uniós háborús készülődésről szól. Begőzöltek nagyon sokan, és van egy háborús stratégiájuk, ennek az elemeit ismertették. Komolyan gondolják, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a hadszíntéren a háborút az oroszokkal szemben, és nekünk ehhez minden segítséget meg kell adni, velük kell mennünk nekünk is. Magyarország ebből ki akar maradni. Mi vagyunk az egyetlenek, akik ebből nyíltan, bevallott módon ki akarnak maradni, ezért a nyomás rajtunk lesz a legnagyobb
– emelte ki a miniszterelnök.
Deák Dániel arra a kérdésre, hogy milyen belpolitikai és gazdasági nyomás nehezedik Magyarországra az elkövetkező hónapokban az EU háborús előkészületei miatt, úgy válaszolt, hogy már az elmúlt hetekben is látták például, amikor az orosz olaj kapcsán Zelenszkij, de Ursula von der Leyen is arról győzködte Donald Trumpot, hogy avatkozzon be és tiltsa meg Magyarország számára az orosz energiavásárlást; ez például az elmúlt napokban is egy ilyen nyomásgyakorlásnak számított.
A szakértő emlékeztetett, hogy Orbán Viktor felhívta Donald Trumpot, és az amerikai elnök megértette, hogy Magyarország miért vásárol orosz energiát, és ezt el is fogadta, amiről nyilatkozat is született.
Deák Dániel szerint „ilyen és ehhez hasonló nyomásgyakorlások rengeteg ponton lesznek”, hiszen bár a vétójog felfüggesztése napirenden van, azt több más ország sem támogatja, és „minden eszközt megpróbálnak keresni, bevetni, ami lehetőségként felmerül”.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor aláírásgyűjtést kezdeményez Brüsszel háborús tervei ellen, amelyek szerinte rendkívül károsak Magyarország számára. Deák Dániel hangsúlyozta, hogy
a kezdeményezés a magyar kormány békepárti álláspontját erősíti, és politikai alátámasztást biztosít a miniszterelnök számára az uniós csúcsokon, lehetővé téve, hogy határozottan képviselje a magyar érdekeket.
Arra a kérdésre, hogy ez hogyan hat az európai közvéleményre, és mennyien fogják támogatni, Deák Dániel úgy válaszolt, hogy az aláírásgyűjtés főleg arról szól, hogy a magyar kormány próbálja kivédeni a brüsszeli terveket. Hozzátette, hogy ahhoz, „hogy egy következő uniós csúcson a miniszterelnök határozottan fel tudjon lépni, szükség van politikai alátámasztásra, egy belpolitikai támasztékra is a magyar kormányfő részéről”.
Deák Dániel szerint erről szól a nemzeti konzultáció, az aláírásgyűjtés és egyéb, ehhez hasonló eszközök.
Hozzátette, hogy ezek „a legitimációnak a megteremtéséről szólnak”, és ha több millióan aláírásukkal „megerősítik a kormányfő pozícióját”, akkor az uniós csúcsokon határozottabban, erősebben tudja képviselni a magyar érdeket a miniszterelnök.
Vicces pillanatoknak lehettek szemtanúi a sajtó munkatársai az EPK-csúcs előtt: Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös fotót szeretett volna készíteni a magyar miniszterelnökkel, aki azonban egy újságírói kérdésre adott gyors és határozott választ. Deák Dániel így fogalmazott az esetről:
A lengyel miniszterelnök, aki egyébként nagy ellenlábasa Orbán Viktornak, odahívta, hogy csináljanak egy közös fotót, a miniszterelnök azonban kapott egy kérdést, amelyet azonnal meg is válaszolt. Orbán Viktor határozott válaszával Donald Tusk sem tudott vitatkozni.
A miniszterelnök határozott választ adott az újságírói kérdésre, miközben Tusk hoppon maradt a fotóval:
A valódi veszély Európa gazdasági stagnálása és a versenyképesség elvesztése. Ez a veszély
– mondta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió erősebb, mint Oroszország. A miniszterelnök Koppenhágában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója után exkluzív interjút adott a Hír TV-nek.
Orbán Viktor Horvátországgal kapcsolatban elmondta, hogy egy konfliktus van kibontakozóban a két ország között, ami nem jó, mert két baráti országról van szó.
Úgyhogy megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk a tárgyalásokat a kölcsönös tisztelet alapján. Magyarország egy deeszkalációs irányvonalat javasolt a horvát miniszterelnöknek, ez rendben is van
– fogalmazott a miniszterelnök.
Deák Dániel szerint arról van szó, hogy Horvátországon keresztül jön egy vezeték, amelyet Magyarország is használ, és „ott tudná valamelyest ellensúlyozni az orosz energiát, ott tudná pótolni Magyarország, de az sem teljesen tudná kiváltani az orosz forrást”. Hozzátette, hogy a horvátok jelentősen megemelték a tranzitdíjat, „tehát plusz pénzt számolnak fel”, ami konfliktust okoz Magyarország és Horvátország között.
A magyar kormányfő a horvát kormányfővel tárgyalt, tehát volt egy kétoldalú találkozó, ezeknek a részletei vélhetően a továbbiakban fognak kiderülni, de Orbán Viktor arra utalt, hogy abban maradtak a horvát kollégájával, hogy valamelyest rendezni akarják ezt a helyzetet és megoldást akarnak találni erre az ügyre
– mutatott rá Deák Dániel.