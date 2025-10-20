Óriási felháborodást váltott ki Zohran Mamdani, a Demokrata Párt New York-i polgármesterjelöltje, aki Siraj Wahhaj imámmal kampányolt – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

A demokrata polgármesterjelölt egy szélsőséges imámmal kampányolt (Fotó: Anadolu via AFP)

Mamdani a közösségi médiában büszkén osztotta meg találkozójukat, Wahhajt „az ország egyik legkiemelkedőbb muszlim vezetőjének és a Bedford-Stuyvesant közösség közel fél évszázados oszlopának” nevezve.

Today at Masjid At-Taqwa, I had the pleasure of meeting with Imam Siraj Wahhaj, one of the nation’s foremost Muslim leaders and a pillar of the Bed-Stuy community for nearly half a century. I was also joined by CM @dr_yusefsalaam of Harlem. A beautiful Jummah. pic.twitter.com/4kcN4CGlUk — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 18, 2025

Csakhogy Wahhaj nem csupán egy egyszerű vallási vezető.

Az imám korábban az Egyesült Államok elleni támadásokra buzdított, és – bár vádat nem emeltek ellene – összefüggésbe hozták a Világkereskedelmi Központ (WTC) elleni 1993-asbombamerénylettel is. Ez a támadás tulajdonképpen előfutára volt a 2001. szeptember 11-i, az Al-Kaida által végrehajtott terrorcselekménynek, amely végül a WTC ikertornyainak összeomlásához vezetett.

Wahhaj, aki egyben a Muslim Alliance in North America vezetője is, nyilvánosan védelmébe vette az 1993-as merénylet elkövetőit, sőt, az FBI-t és a CIA-t nevezte „igazi terroristáknak”. Az imám emellett hírhedt homofób nézeteiről is.

A botrány még nagyobb visszhangot keltett, mivel alig két héttel korábban Mamdani egy másik ellentmondásos fotón szerepelt, akkor Rebecca Kadaga ugandai miniszterelnök-helyettessel, aki a világ egyik legelnyomóbb LMBTQ-ellenes törvényének támogatója.

Andrew Cuomo volt kormányzó, aki most független jelöltként indul a polgármesteri székért, élesen bírálta Mamdanit a Wahhajjal való közös megjelenés miatt, rámutatva az imám terrorizmushoz köthető múltjára és homofób nézeteire.

Az ügy további pikantériája, hogy Wahhaj fiát, Siraj ibn Wahhaj-t 2018-ban letartóztatták, miután kiderült, hogy éhező gyerekeket tartott fogva egy új-mexikói tanyán, és iskolai lövöldözésekre képezte ki őket.

Mamdani radikális nézetei nem újkeletűek. Édesapja, Mahmood Mamdani tudós, korábban az öngyilkos merényletek mellett érvelt, mint legitim hadviselési taktika mellett. Nemrég pedig egy dicsőítő életrajzot jelentetett meg Idi Aminról, az elhíresült ugandai diktátorról, aki többek között az indiaiak kiutasításáról és egy Izrael elleni meghiúsult terrorista túszejtésről vált hírhedtté.

A kampányesemény másik résztvevője Yusef Salaam New York-i városi tanácsos volt, aki tagja volt az úgynevezett „Central Park Five” csoportnak, amelyet egykor csoportos nemi erőszakkal vádoltak, de felmentettek.

New Yorkban november 4-ére tűzték ki a polgármester-választást. Mamdani és Cuomo mellett a Republikánus Párt képviseletében Curtis Sliwa száll harcba a városvezetői posztért.