Az orosz elnök különmegbízottja arról beszélt, hogy a háborúnak hamarosan vége lehet. Kirill Dmitrijev szerint a liberális mainstreamben megjelent hírekkel ellentétben nem törölték Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóját – írja a ZN.

Dmitrijev szerint az ukrán elnök hozzáállása is változott

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a teljes körű invázió befejezésére irányuló diplomáciai megoldáshoz Dmitrijev szerint. Az orosz elnök különmegbízottja erről Amerikában beszélt, ahová azért érkezett, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljon. A politikus a CNN-nek elmondta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök találkozóját nem törölték és valószínűleg később kerül rá sor.

Európai diplomaták korábban azt nyilatkozták, hogy az uniós országok Ukrajnával együtt egy új tűzszüneti javaslaton dolgoznak a frontvonalak mentén.

Ez egy jelentős lépés Zelenszkij elnök részéről, aki már elismerte, hogy ez egy frontvonal. A korábbi álláspontja az volt, hogy Oroszországnak teljesen ki kell vonulnia a területről, szóval véleményem szerint elég közel vagyunk egy olyan diplomáciai megoldáshoz, amely elfogadható mindenki számára

– nyilatkozta Dmitrijev.

A különmegbízottat azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy Putyin miért nem egyezett bele a frontvonal befagyasztásába a tűzszünet érdekében, kijelentette, hogy Oroszország nemcsak fegyverszünetet, hanem a „háború végleges rendezését” akarja.

Dmitrijev régóta tervezett amerikai találkozójára a két legnagyobb orosz olajtársaság ellen nemrégiben bejelentett amerikai szankciók közepette kerül sor, ami kapcsán a politikus hangsúlyozta, hogy a párbeszédet továbbra is folytatni fogják.

Az országaink közötti párbeszéd csak azzal a feltétellel lehetséges, hogy Oroszország érdekeit figyelembe veszik és tiszteletben tartják – hangsúlyozta Dmitrijev.