Döbbenetes figyelmeztetést fogalmazott meg egy belga bíró

Belgium a szervezett bűnözés markába kerülhet, ha nem lép fel határozottan a kábítószer-kereskedelem és az azzal összefüggő bűncselekmények ellen – figyelmeztet egy antwerpeni vizsgálóbíró anonim levelében, amely hétfőn került nyilvánosságra a belga igazságszolgáltatás hivatalos weboldalán.

Az antwerpeni bíró szerint Belgium társadalmát átszövi a bűnözés (Fotó: AFP)

A bíró szerint az ország már most is a „narkoállammá” válás útján halad, ami súlyos veszélyt jelent a jogállamiságra és a társadalom egészére nézve .

Ami ma a mi körzetünkben és azon túl történik, az már nem klasszikus bűnözési probléma. Szervezett fenyegetéssel állunk szemben, amely aláássa intézményeinket

– idézi a levelet a Politico brüsszeli hírportál. A bíró a helyzet súlyosságára való tekintettel sürgős segítséget kér a szövetségi kormánytól.

Az írás részletesen feltárja, hogyan szövik át a maffia-szerű struktúrák a belga társadalom szinte minden szegmensét. Az Antwerpen kikötőjén keresztül Európába áramló kábítószer nem csak a rendőrséget, de az igazságszolgáltatást is kihívás elé állítja. A bíró állítása szerint kollégáival együtt osztja a belga drogügyi biztos aggodalmát, miszerint az ország már most is a narkoállammá válás útján halad.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy csak idén több mint hatvan lövöldözés történt Brüsszelben, amelyből húsz a nyári hónapokra esett. A fővárost elárasztó erőszakhullám miatt Bernard Quintin belügyminiszter már a hadsereg bevetését fontolgatja a rend helyreállítása érdekében.

A bíró levelében rámutat, hogy egy narkoállam három fő jellemzője – az illegális gazdaság, a korrupció és az erőszak – már mind jelen van Belgiumban. A pénzmosási hálózatok felhajtják az ingatlanárakat, a korrupció beférkőzik az állami intézményekbe, és a közösségi média platformokon keresztül akár emberrablást is meg lehet rendelni.

Ez a megvesztegetés beszivárog intézményeinkbe. Azok az ügyek, amelyeket az elmúlt években vezettem – és én csak egy vagyok a 17 antwerpeni nyomozó bíró közül – olyan kulcsfontosságú kikötői pozíciókban dolgozó alkalmazottak, vámtisztviselők, rendőrök, önkormányzati tisztviselők és sajnálatos módon még a büntető igazságszolgáltatásban dolgozók letartóztatásához vezettek, mind a börtönökben, mind itt, ebben az épületben

– részletezi a bíró.