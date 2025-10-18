Válságtárgyalásokat tervez Dohában ez a két ország – videó

A pakisztáni és az afganisztáni kormányküldöttségek tárgyalásokat folytatnak Katar fővárosában, Dohában, miután a két ország között egy héten át tartó fegyveres összecsapásokban több tucat ember meghalt és több százan megsebesültek – írja a DW.

Katar, Doha Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Az erőszak a múlt heti halálos robbantások után eszkalálódott Afganisztánban. Kabul Iszlámábádot tette felelőssé a támadásokért, mire Pakisztán azzal vádolta Afganisztánt, hogy menedéket nyújt a határon átnyúló támadásokat végrehajtó fegyveres csoportoknak. Az afgán tálib kormány hasonló vádakat fogalmazott meg viszontválaszként.

Bár egy 48 órás fegyverszünet rövid időre megállította a harcokat, a tűzszünet lejártával ismét összecsapások törtek ki. Az ENSZ afganisztáni segélymissziója (UNAMA) szerint eddig legalább 37 ember vesztette életét, és 425-en megsérültek a konfliktusban – számolt be róla a portál.

Zabihullah Mujahid, az afgán kormány szóvivője szombaton közölte, hogy a pakisztáni féllel Dohában tárgyalnak. A küldöttséget a tálibok védelmi minisztere és hírszerzési vezetője vezeti. A pakisztáni állami televízió szerint Havadzsa Ászif védelmi miniszter és Ászim Malik tábornok is Dohába utazott a találkozóra.

A vita középpontjában Pakisztán azon vádjai állnak, amelyek szerint Afganisztánban olyan fegyveresek rejtőznek, akik az ország elleni támadásokért felelősek. A tálib kormány ezt határozottan tagadja.

A tűzszünet pénteki lejárta után Pakisztán légicsapásokat hajtott végre az afganisztáni Paktika tartományban, Urgun és Barmal körzetében. Biztonsági források szerint a hadműveletek során a Hafiz Gul Bahadur csoport több tucat fegyverese vesztette életét. A pakisztáni hadsereg szerint a légicsapások egy nappal korábban történt öngyilkos merénylet megtorlásaként zajlottak, amely egy Mir Ali nevű biztonsági létesítményt ért.

A támadásokban tíz civil meghalt és legalább tizenkettő megsérült

– közölte egy helyi kórház illetékese.

A feszültség már a sportéletre is hatással van: az afganisztáni krikettbizottság bejelentette, hogy visszalép a közelgő pakisztáni Tri-Nation T20I sorozattól, miután a támadásokban három helyi játékos is életét vesztette.