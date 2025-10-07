Dömötör Csaba: Az EP ma dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról

Dömötör Csaba felidézte: 2023-ban az Antifa csoport tagjai súlyosan megvertek járókelőket a budapesti utcán. Volt, akinek a csontja törött, volt, akinek a fejét 25 öltéssel lehetett összevarrni. A terrorcsoport egyik tagja Ilaria Salis volt, le is tartóztatták, sőt vádat is emeltek ellene.
Csak azért nem ül börtönben, mert az olasz kommunisták rátették az EP-listájukra, hogy a mentelmi jog mögé bújhasson
– mondta Dömötör Csaba a Facebookon közzétett videójában.
A Parlament szakbizottsága teljesen botrányos módon azt javasolta, hogy a szavazáson tartsák fenn a mentelmi jogát. Ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is. Miért? Mert alkut kötöttek
– magyarázta.
Hozzátette: A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist. A szavazáson bizonyíthatják, hogy a Bizottság ajánlása csak durva tévedés volt, hogy ha nem teszik, akkor az egy dolgot jelent: az, hogy
bármilyen áldozatot az út szélén hagynak, és bármilyen tettes mellett kiállnak, hogyha a hatalmi érdekeik úgy diktálják
– összegzett.