Dömötör Csaba: Az EP ma dönt Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogáról

Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miként védi a baloldal a telefontolvaj Magyar Pétert, miközben a Néppárt védelmezi Ilaria Salist is. A politikus hangsúlyozta: a szavazáson bizonyíthatják, hogy a Bizottság ajánlása csak durva tévedés volt, hogyha nem teszik, akkor az egy dolgot jelent: azt, hogy bármilyen tettes mellett kiállnak, hogyha a hatalmi érdekeik úgy diktálják.

Dömötör Csaba felidézte: 2023-ban az Antifa csoport tagjai súlyosan megvertek járókelőket a budapesti utcán. Volt, akinek a csontja törött, volt, akinek a fejét 25 öltéssel lehetett összevarrni. A terrorcsoport egyik tagja Ilaria Salis volt, le is tartóztatták, sőt vádat is emeltek ellene. Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miként védi a baloldal a telefontolvaj Magyar Pétert Fotó: AFP Csak azért nem ül börtönben, mert az olasz kommunisták rátették az EP-listájukra, hogy a mentelmi jog mögé bújhasson – mondta Dömötör Csaba a Facebookon közzétett videójában. A Parlament szakbizottsága teljesen botrányos módon azt javasolta, hogy a szavazáson tartsák fenn a mentelmi jogát. Ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is. Miért? Mert alkut kötöttek – magyarázta.

Hozzátette: A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist. A szavazáson bizonyíthatják, hogy a Bizottság ajánlása csak durva tévedés volt, hogy ha nem teszik, akkor az egy dolgot jelent: az, hogy bármilyen áldozatot az út szélén hagynak, és bármilyen tettes mellett kiállnak, hogyha a hatalmi érdekeik úgy diktálják – összegzett.

