Dömötör Csaba: Nézzétek csak, hogy ki is vonult még ott tegnap a Tiszás meneten + videó

Dömötör Csaba a videóban a választ is megadta: Ő Michał Wawrykiewicz lengyel liberális képviselő. Ő a Magyarországról szóló EP-s jelentéstervezet néppárti felelőse. Mint mondta, ez a jelentéstervezet felszólítja az Európai Bizottságot, hogy teljesen függessze fel a Magyarországnak járó forrásokat.

Dömötör Csaba: Nézzétek csak, hogy ki is vonult még ott tegnap a Tiszás meneten Fotó: AFP

Dömötör Csaba hangsúlyozta:

A tanácsban is szankciókat akarnak. Ez az a képviselő, aki elmondta, hogy a Néppárt politikája Ukrajna támogatása, és nagyon jól tudja, hogy a Tisza is ezen az úton jár.

A Fidesz EP-képviselője kijelentette:

A Tisza Párt határozottan Ukrajna párti és határozottan Európa-párti. Az Európai Néppárt politikája az, hogy támogassa Ukrajnát, és tudom, hogy a Tisza Párt is ezen az úton jár.

Nézzétek csak, ki volt ott a Tisza tegnapi menetén: Posted by Dömötör Csaba on Friday, October 24, 2025

Hozzátette: Na még egy ügy, amiről Tarr Zoltánék nem fognak beszélni a választásig, mert utána úgyis mindent lehet.

De hiába, szépen lassan minden kiderül

– mutatott rá.

Michał Wawrykiewicz 2024-ben felszólalt a Tisza Párt rendezvényén is, így kettejük szövetsége vitathatatlan.