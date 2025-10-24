Dömötör Csaba: Nézzétek csak, hogy ki is vonult még ott tegnap a Tiszás meneten + videó

Dömötör Csaba a videóban a választ is megadta: Ő Michał Wawrykiewicz lengyel liberális képviselő. Ő a Magyarországról szóló EP-s jelentéstervezet néppárti felelőse. Mint mondta, ez a jelentéstervezet felszólítja az Európai Bizottságot, hogy teljesen függessze fel a Magyarországnak járó forrásokat.
Dömötör Csaba hangsúlyozta:
A tanácsban is szankciókat akarnak. Ez az a képviselő, aki elmondta, hogy a Néppárt politikája Ukrajna támogatása, és nagyon jól tudja, hogy a Tisza is ezen az úton jár.
A Fidesz EP-képviselője kijelentette:
A Tisza Párt határozottan Ukrajna párti és határozottan Európa-párti. Az Európai Néppárt politikája az, hogy támogassa Ukrajnát, és tudom, hogy a Tisza Párt is ezen az úton jár.
Hozzátette: Na még egy ügy, amiről Tarr Zoltánék nem fognak beszélni a választásig, mert utána úgyis mindent lehet.
De hiába, szépen lassan minden kiderül
– mutatott rá.
Michał Wawrykiewicz 2024-ben felszólalt a Tisza Párt rendezvényén is, így kettejük szövetsége vitathatatlan.