Rendkívüli

Mi lesz a válasz? Trump visszautasíthatatlan ajánlatot tett Zelenszkijnek

Szijjártó Péter Facebook-oldalán osztotta meg a videót, amelyben Donald Trump elmondta, miért Budapest lesz a békecsúcs helyszíne. Az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktor magyar miniszterelnökről ismét elismerően beszélt.
Szijjártó PéterBudapestOrbán Viktor

„Kedveljük Orbán Viktort. Magyarország egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek” – hangsúlyozta Washingtonban, a Zelenszkijjel folytatott találkozója kezdetén az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump hozzátette: „Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral tartunk. Szerintem ő nagyon jó vendéglátó lesz.”

 

