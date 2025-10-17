„Kedveljük Orbán Viktort. Magyarország egy biztonságos ország, ahol nagyon jó munkát végeztek. Ő nagyon jó vezető, ha arról van szó, hogyan irányítja az országát. Nincsenek meg nála azok a problémák, amelyekkel más országok küzdenek” – hangsúlyozta Washingtonban, a Zelenszkijjel folytatott találkozója kezdetén az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump hozzátette: „Ezért döntöttünk úgy, hogy Orbán Viktorral tartunk. Szerintem ő nagyon jó vendéglátó lesz.”