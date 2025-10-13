Donald Trump szerint eljött a béke ideje

Egyiptomban írták alá a Közel-Keleti béketervet, Donald Trump pedig jelezte: ezzel hivatalosan is vége a háborúnak.

Trump szerint egy új nap virradt ma

Fotó: YOAN VALAT / POOL

Milliók imája hallgattatott ma meg

– jelentette ki az aláírást követő beszédében Donald Trump, aki egyúttal jelezte, nem jöhetett volna létre ez a nap a világ vezetői nélkül.

Elértük azt, amit mindenki lehetetlennek mondott, végre béke van a Közel-Keleten

– emelte ki az amerikai elnök.

Trump Orbán Viktor is elismerőleg méltatta

Trump szerint ma egy más nap virradt a világra, hiszen a túszok hazatértek, a bombázások megszűntek és a háborúnak hivatalosan is vége van. Trump „óriási háláját fejezi ki az arab és muszlim nemzeteknek”, akik szerinte „segítettek lehetővé tenni ezt a hihetetlen áttörést”. Az amerikai elnök egyúttal külön kiemelte Egyiptom, Katar és Törökország vezető szerepét a békéhez vezető úton. Trump a magyar miniszterelnöknek Orbán Viktornak is köszönetet mondott, valamint méltatta őt mint nagyszerű vezetőt.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy

- mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról.

Az újjáépítés a következő lépés

Gáza népe számára most a jó élet alapjainak helyreállítására kell összpontosítani. Sok pénz fog érkezni Gázába, és sok újjáépítés és építkezés lesz

- mondta Trump, megjegyezve, hogy számos „nagy gazdagsággal, hatalommal és méltósággal” rendelkező ország jelentkezett, jelezvén hogy „segíteni akarnak Gáza újjáépítésében”.

Az amerikai elnök egyúttal kitért a béketerv következő fázisára is, amely szerint egy bizottságot hoznának létre.

Néhányukat meg fogjuk hívni a Békebizottságba

- emelte ki az Egyesült Államok elnöke. A terv egy ideiglenes átmeneti kormány létrehozása Gázában, amelyet „egy új nemzetközi átmeneti testület”, a Békebizottság felügyelne majd.