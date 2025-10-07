Ukrán dróncsapás, amit Moszkva nem látott előre

Ukrán drónok csapást mértek egy ritka orosz fegyverrendszerre a megszállt Luhanszk megyében. Az október 6-i közlés szerint a drónok sikeresen felderítettek és megsemmisítettek egy orosz R-330Zh Zhytel* jelzavaró állomást – írja a The Kyiv Independent.
Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát a megszállt területeken és mélyen Oroszország határain belül egyaránt, hogy gyengítse Moszkva harcászati képességeit.
*Az R-330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.
Az ukrán közlemény szerint az R-330Zh képes (volt) a földi rádiókommunikáció zavarására 25 kilométeres, valamint a légi járművek kommunikációjának zavarására 50 kilométeres távolságban.
