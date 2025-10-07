Ukrán dróncsapás, amit Moszkva nem látott előre

Ukrán drónok csapást mértek egy ritka orosz fegyverrendszerre a megszállt Luhanszk megyében. Az október 6-i közlés szerint a drónok sikeresen felderítettek és megsemmisítettek egy orosz R-330Zh Zhytel* jelzavaró állomást – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán dróncsapás pusztított el egy rendkívül ritka orosz jelzavaró állomást

Dróncsapás érte a jelzavaró rendszert

Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát a megszállt területeken és mélyen Oroszország határain belül egyaránt, hogy gyengítse Moszkva harcászati képességeit.

*Az R-330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.

Az ukrán közlemény szerint az R-330Zh képes (volt) a földi rádiókommunikáció zavarására 25 kilométeres, valamint a légi járművek kommunikációjának zavarására 50 kilométeres távolságban.

Ukraine’s drones incinerate rare Russian R‑330 Zhytel radio‑interference complex



Strikes by UAVs wiped out R‑330Zh, destroying the Russian ability to jam radios, satellites, and UAVs in the Luhansk sector.

Néhány napja írtunk róla, hogy újabb dróntámadás érte a Kirisi olajfinomítót, az oroszországi leningrádi régióban.