dróncsapás

Ukrán dróncsapás, amit Moszkva nem látott előre

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ukrán drónok megsemmisítettek egy rendkívül ritka orosz jelzavaró állomást a megszállt Luhanszk megyében – közölték ukrán források. A komplex berendezés képes volt földi és légi rádiókommunikáció zavarására, valamint GPS-jelek blokkolására. A katonai drónok hatékony és olcsó eszközei a modern hadviselésnek, amit előszeretettel használ az ukrán és az orosz fél is a több mint három éve tartó háborúban.
dróncsapásorosz-ukrán háborúLuhanszk

Ukrán drónok csapást mértek egy ritka orosz fegyverrendszerre a megszállt Luhanszk megyében. Az október 6-i közlés szerint a drónok sikeresen felderítettek és megsemmisítettek egy orosz R-330Zh Zhytel* jelzavaró állomást – írja a The Kyiv Independent.

Ukrán dróncsapás pusztított el egy rendkívül ritka orosz jelzavaró állomást
 Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Dróncsapás érte a jelzavaró rendszert

Kijev rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát a megszállt területeken és mélyen Oroszország határain belül egyaránt, hogy gyengítse Moszkva harcászati képességeit. 

*Az R-330Zh Zhytel rendszer képes a VHF, UHF és L sávokban működő ukrán kommunikációs rendszerek észlelésére, iránymérésére és megzavarására.

Az ukrán közlemény szerint az R-330Zh képes (volt) a földi rádiókommunikáció zavarására 25 kilométeres, valamint a légi járművek kommunikációjának zavarására 50 kilométeres távolságban.

Néhány napja írtunk róla, hogy újabb dróntámadás érte a Kirisi olajfinomítót, az oroszországi leningrádi régióban.

 

Orosz-ukrán háború
