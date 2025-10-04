Újabb dróntámadás érte a kirishi olajfinomítót + videó

Éjjel ismeretlen drónok támadták meg Oroszország leningrádi területét, Kirishi ipari övezetében tűz ütött ki – jelentette Alekszandr Drozdenko kormányzó Telegram-bejegyzésében, amelyre az RBC-Ukrajna hivatkozott.

Drón – képünk illusztráció Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

A hírek szerint az első riasztás hajnali 2:40-kor érkezett azonosítatlan drónok légterében való észleléséről.

A kormányzó figyelmeztette a lakosságot a mobilinternet sebességének esetleges csökkenésére, és részletes útmutatást adott a „légi veszély” jelzés esetére: kérte, hogy maradjanak otthon, távolodjanak el az ablakoktól, vagy húzódjanak ablaktalan helyiségbe, mindeközben őrizzék meg nyugalmukat.

Nem sokkal később Drozdenko arról számolt be, hogy a régió légvédelme működésbe lépett, és tűz ütött ki a város ipari övezetében, amelynek oltását a tűzoltók megkezdték.

Dróntámadás érte az olajfinomítót

Az ASTRA Telegram-csatorna helyi lakosokra hivatkozva azt írta, hogy valószínűleg a Kirishinaftoorgsintez (KINEF) olajfinomító került ismét célkeresztbe. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb finomítója, amely évente akár 20 millió tonna olajat is képes feldolgozni.

Ez nem az első támadás a stratégiai fontosságú finomító ellen. Szeptember 14-én az ukrán fegyveres erők drónokkal mért csapást a létesítményre, amely után nagyszabású tűz ütött ki, és az üzem jelentősen csökkentette termelését. Március 8-án pedig egy lelőtt drón roncsai rongálták meg az egyik olajtartály külső szerkezetét.