Nagy a baj: dróntámadás ért egy orosz gázgyárat és egy olajfinomítót is – videó

Dróntámadások érték Oroszország több területét. Orenburgban robbanásokat hallottak a gázgyár környékén, amit a helyi lakosok a közösségi médiában is közzétettek.Erről a 24 Kanal csatorna számolt be, hivatkozva a Supernova+ monitoring Telegram-csatornára.
Orosz források szerint, kijevi idő szerint hajnali 3 óra körül Orenburg megyében bejelentették a támadó drónok veszélyét. Egy órával később a Rosaviatsiya bejelentette, hogy ideiglenes korlátozásokat vezet be az orenburgi repülőtérre érkező és onnan induló légi járművekre vonatkozóan.
Az orosz Shot Telegram-csatorna szerint a helyiek 5-7 robbanást hallottak Orenburg felett, és fényes villanásokat láttak az égen.
2025 elején is drónok támadták meg az orenburgi gázfeldolgozó üzemet. Akkor az üzem dolgozóit evakuálni kellett.
Dróntámadás ért több más területet is
Samarában és Novokubjisevszkben éjjel 1 óra körül jelentették be drótámadások veszélyét. A szamarai repülőtéren is ideiglenes korlátozásokat vezettek be a légi járművek fogadására és indulására vonatkozóan.