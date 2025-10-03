Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

A repülőtér tájékoztatása szerint késő este több bejelentés érkezett drónok feltűnéséről, ezért a német légiforgalmi irányítás helyi idő szerint 22 óra után előbb korlátozta, majd teljesen felfüggesztette a forgalmat – írja a Kyiv Independent.

Ideiglenesen leállították a forgalmat a müncheni repülőtéren, miután több drónt is észleltek a környéken Fotó: AFP

A lezárás következtében 17 járatot töröltek, ami közel 3000 utast érintett, további 15 érkező gépet pedig Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át.

A közleményben nem közölték, pontosan hány drónt láttak a térségben. Hasonló esetek az elmúlt hetekben több európai repülőteret is érintettek: a norvégiai Oslóban és a dániai Koppenhágában is ideiglenesen leállították a forgalmat biztonsági okokból. Szeptember 29-én egy azonosítatlan drón átrepült a norvég Equinor Sleipner gázmezője felett az Északi-tengeren, másnap pedig egy másik Bronnoysund repülőterénél bukkant fel. Ugyanezen a napon a német rendőrség is észlelt objektumokat a rostocki kikötő közelében, míg Schleswig-Holstein tartomány hatóságai több drónról számoltak be.

Ezek a drónok kritikus infrastruktúrákat figyelhettek meg

Az esetek feszültséget keltenek az orosz–NATO viszonyban is, miután szeptemberben több orosz légtérsértés történt. A lengyel erők például lelőttek több orosz drónt, amelyek Ukrajna elleni támadás közben léptek be a légterükbe. Néhány nappal később egy orosz drón a román légtérbe is behatolt, de Bukarest nem avatkozott közbe. Szeptember 19-én pedig három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre megsértette Észtország légterét, mielőtt a NATO elfogó gépei közbeléptek.