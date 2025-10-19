Shahed drónokkal támadták az oroszok Ukrajnát

Október 19-én éjjel az oroszok 62 Shahed és Gerbera típusú támadó drónnal, valamint más típusú drónokkal támadták meg Ukrajna területét, jelentette az Ukrajna Fegyveres Erőinek Légiereje.

Augusztus végén 598 Shahed drón és több rakéta támadta az ukrán területeket (Fotó: Maxym Marusenko/NurPhoto) (Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP) Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto

Előzetes adatok szerint 08:30-kor a légvédelem 40 ellenséges Shahed, Gerbera és más típusú drónt lőtt le/semlegesített az ország északi és keleti részén

– áll a Telegram-csatornán közzétett bejelentésben.

Ezenkívül 19 támadó drón becsapódását regisztrálták 7 helyszínen. A légitámadást az ukrán légierő, a légvédelmi rakétacsapatok, az elektronikus hadviselési és drónrendszer-egységek, valamint az ukrán védelmi erők mobil csoportjai hárították el - közölték az ukránok.

Szeptemberben az egyik legnagyobb orosz légitámadás érte Ukrajnát, amelynek során több városban is lakóházak rongálódtak meg, Kijevben pedig a kormányzati épület is lángra kapott. Az ukrán légvédelem akkori közlése szerint Oroszország több, mint nyolcszáz drónt és 13 rakétát indított.

Az ukránok is drónokkal támadtak

Amint arról korábban beszámoltunk, az ukránok is dróncsapásokat mértek az orosz területekre. Orenburgban tűz ütött ki egy gázgyárban, Samarában pedig egy olajfinomítót ért támadás. A dróntámadások miatt ideiglenes korlátozásokat is bevezettek a terület közelében lévő repülőtereken.