Brjanszk megyében három jármű és két lakóház rongálódott meg. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója szerint egy 2010-ben született tinédzser könnyebb zúzódásokat szenvedett, de a mentőcsapat azonnal megadta számára a szükséges orvosi segítséget. Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében – számolt be róla a Kyiv Independent.

Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében Fotó: AFP

Rosztov-na-Donu városában egy ember a törmelékek miatt szenvedett sérülést. Ideiglenesen evakuálták a lakókat, amíg ellenőrizték az épületek állagát.

A katonaság szerint tegnap este hatalmas légitámadást hárítottak el

– írta Jurij Szljuszar, Rosztov megye ügyvivő kormányzója.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben rendszeresen célba vette az orosz infrastruktúrát.

Október 19-én például az Orenburgi gázfeldolgozó üzemet is drónok támadták, emiatt leállt a működés.

A Kreml követelése szerint Ukrajnának át kell adnia az egész Donyeck megyét a háború befejezésének feltételeként, miközben a Fehér Ház az egyezségre törekszik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője október 20-án hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja a jelenlegi frontvonalak mentén folyó harcok leállításáról nem változott.

A diplomáciai feszültséget tovább növelte Donald Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-i fehér házi találkozója Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-én Washingtonban találkozott.

Ezt megelőzően Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, aki ismételten a Donyeck régió teljes ellenőrzését követelte Ukrajnától a háború befejezésének feltételeként.

Az amerikai és orosz elnök Budapesten találkozik a két vezető között tervezett békecsúcson. A pontos időpontot azonban még nem hozták nyilvánosságra.

