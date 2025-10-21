Hírlevél

Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Az orosz hatóságok szerint október 21-én éjjel ukrán drónok támadták Brjanszk és Rosztov régiókat. A támadások során két ember megsérült, és jelentős anyagi károk keletkeztek.
Brjanszk megyében három jármű és két lakóház rongálódott meg. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója szerint egy 2010-ben született tinédzser könnyebb zúzódásokat szenvedett, de a mentőcsapat azonnal megadta számára a szükséges orvosi segítséget. Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében – számolt be róla a Kyiv Independent.

Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében
Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében Fotó: AFP

Rosztov-na-Donu városában egy ember a törmelékek miatt szenvedett sérülést. Ideiglenesen evakuálták a lakókat, amíg ellenőrizték az épületek állagát.

A katonaság szerint tegnap este hatalmas légitámadást hárítottak el

– írta Jurij Szljuszar, Rosztov megye ügyvivő kormányzója.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben rendszeresen célba vette az orosz infrastruktúrát. 

Október 19-én például az Orenburgi gázfeldolgozó üzemet is drónok támadták, emiatt leállt a működés.

A Kreml követelése szerint Ukrajnának át kell adnia az egész Donyeck megyét a háború befejezésének feltételeként, miközben a Fehér Ház az egyezségre törekszik. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője október 20-án hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja a jelenlegi frontvonalak mentén folyó harcok leállításáról nem változott.

(FILES) (FILES) Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. President Donald Trump said October 13, 2025 he would host Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House later this week, after the Ukrainian leader said he was headed to Washington to meet with his US counterpart. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
A diplomáciai feszültséget tovább növelte Donald Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-i fehér házi találkozója Fotó: AFP

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-én Washingtonban találkozott.

Ezt megelőzően Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, aki ismételten a Donyeck régió teljes ellenőrzését követelte Ukrajnától a háború befejezésének feltételeként.

Az amerikai és orosz elnök Budapesten találkozik a két vezető között tervezett békecsúcson. A pontos időpontot azonban még nem hozták nyilvánosságra.

