Brjanszk megyében három jármű és két lakóház rongálódott meg. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója szerint egy 2010-ben született tinédzser könnyebb zúzódásokat szenvedett, de a mentőcsapat azonnal megadta számára a szükséges orvosi segítséget. Rosztov megyében több otthon, egy rendelő és üzletek sérültek meg a dróntámadások következtében – számolt be róla a Kyiv Independent.
Rosztov-na-Donu városában egy ember a törmelékek miatt szenvedett sérülést. Ideiglenesen evakuálták a lakókat, amíg ellenőrizték az épületek állagát.
A katonaság szerint tegnap este hatalmas légitámadást hárítottak el
– írta Jurij Szljuszar, Rosztov megye ügyvivő kormányzója.
Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben rendszeresen célba vette az orosz infrastruktúrát.
Október 19-én például az Orenburgi gázfeldolgozó üzemet is drónok támadták, emiatt leállt a működés.
A Kreml követelése szerint Ukrajnának át kell adnia az egész Donyeck megyét a háború befejezésének feltételeként, miközben a Fehér Ház az egyezségre törekszik.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője október 20-án hangsúlyozta, hogy Oroszország álláspontja a jelenlegi frontvonalak mentén folyó harcok leállításáról nem változott.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-én Washingtonban találkozott.
Ezt megelőzően Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, aki ismételten a Donyeck régió teljes ellenőrzését követelte Ukrajnától a háború befejezésének feltételeként.
Az amerikai és orosz elnök Budapesten találkozik a két vezető között tervezett békecsúcson. A pontos időpontot azonban még nem hozták nyilvánosságra.
