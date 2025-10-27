Brutális dróntámadás érte Moszkvát az éjjel – több tucat ukrán gépet lőttek le az oroszok – videó

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester beszámolója szerint október 26-ról 27-re virradóra nagyszabású dróntámadás érte az orosz fővárost. A politikus este kezdte közölni az első információkat a támadásról, majd egész éjjel frissítette a jelentéseket. Elmondása alapján az orosz légvédelem 34, Moszkva irányába tartó ukrán drónt semmisített meg – számolt be róla a Kyiv Independent.

Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát Fotó: AFP

A védelmi minisztérium később pontosította az adatokat: közlésük szerint az éjszaka során összesen 193 drónt fogtak el, ezek közül 40-et a Moszkvai terület felett, 34 pedig a fővárost vette célba.

A dróntámadások miatt ideiglenesen leállították a forgalmat Moszkva két repülőterén. Orosz Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy robbanásokat lehetett hallani a város több pontján és a környező térségekben is. Sérültekről nem érkezett hír, Szobjanyin szerint azonban a hatóságok minden helyszínre mentőegységeket irányítottak.

Overnight on Sunday, the Armed Forces of Ukraine carried out a significant long-range drone attack against the Russian capital of Moscow and the surrounding Moscow Oblast, utilizing dozens of drones coming from several directions, with targets including military sites, fuel… pic.twitter.com/JvBFr8aqfJ — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2025

Éjszakai dróntámadás érte Moszkvát

Az éjszaka folyamán tűz is keletkezett a Moszkvai területen található Szerpuhovban egy olajraktárban – közölte az orosz Astra Telegram-csatorna, szemtanúi felvételekre hivatkozva. A lángokat a helyi hatóságok szerint sikerült eloltani, de a tűz okát egyelőre nem közölték. Az ukrán kormány egyelőre nem reagált a moszkvai eseményekre.

Kijev korábban is többször vetett be nagy hatótávolságú drónokat orosz katonai és ipari célpontok, például olajfinomítók és fegyvergyárak ellen.

Egy korábbi, szeptember 22-i akcióban az ukrán fél állítólag szintén 34 drónt irányított Moszkva felé. Mindeközben Oroszország is folytatja légicsapásait: az elmúlt két éjszaka során Kijevet tömeges támadások érték, amelyekben öt ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 26-án közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt héten közel 1200 csapásmérő drónt és 50 – többségében ballisztikus – rakétát vetett be Ukrajna ellen.

Kapcsolódó cikkek: