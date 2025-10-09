Felrobbant az orosz gázüzem – ukrán dróntámadás bénította meg Moszkvát!

A hírt először orosz regionális médiumok közölték, majd a Volgográdi terület kormányzója is megerősítette az eseményt. „A tüzelőanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményében tűz keletkezett, miután egy drón maradványai a területre zuhantak” – mondta a kormányzó. Az üzem mintegy 500 kilométerre fekszik az ukrajnai harci övezetektől, így a támadás jelentős távolságban történt a frontvonalaktól.

Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után Fotó: MTI

A „Lukoil–Korobkovszkij” üzem a déli szövetségi körzet legnagyobb földgázfeldolgozó vállalata.

Az 1966 óta működő létesítmény évente mintegy 450 millió köbméter földgázt dolgoz fel, és fő profilja a kőolajkísérő gáz, valamint a könnyű szénhidrogének feldolgozása. A gyár a régió üzemanyag-infrastruktúrájának egyik kulcseleme, könnyű szénhidrogéneket és stabil kondenzátumokat állít elő. A NASA műholdas felvételei alapján az üzem területén erős tűzgóc alakult ki, amelyet még órákkal a robbanás után is észleltek. Az orosz hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, ám egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna egyre mélyebbre hatoló dróntámadásokkal próbálja gyengíteni Oroszország energetikai infrastruktúráját – írja a ZN.

Az incidens újabb példája annak, hogy az ukrajnai háború immár az orosz hátország stratégiai létesítményeit is egyre gyakrabban érinti.

A Lukoil-üzem égése nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is komoly következményekkel járhat Moszkva számára.

Unconfirmed reports say Russia's oil refinery in Kotovo, Volgograd Oblast (https://t.co/PpVuiLZySG), is on fire after a drone attack.



📹Exilenova+ pic.twitter.com/za5YkYE0Yq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 8, 2025

Egyre több az ukrán dróntámadás

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. Pár napja arról is beszámoltunk, hogy drónok támadták meg az oroszországi leningrádi régiót. A helyiek szerint ismét a hatalmas Kirisi olajfinomítót érte dróntalálat. A légvédelem működésbe lépett, a lakosságot óvatosságra és nyugalomra intették.