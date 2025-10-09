Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
dróntámadás

Felrobbant az orosz gázüzem – ukrán dróntámadás bénította meg Moszkvát!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét hatalmas tűzvész ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú energetikai létesítményében. Az éjszaka lángok csaptak fel Kotovo városában, a Lukoil gázfeldolgozó üzemében, Volgográd területén. Az orosz hatóságok szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásorosz-ukrán háborúUkrajnatűzföldgázOroszország

A hírt először orosz regionális médiumok közölték, majd a Volgográdi terület kormányzója is megerősítette az eseményt. „A tüzelőanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményében tűz keletkezett, miután egy drón maradványai a területre zuhantak” – mondta a kormányzó. Az üzem mintegy 500 kilométerre fekszik az ukrajnai harci övezetektől, így a támadás jelentős távolságban történt a frontvonalaktól.

Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után
Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után Fotó: MTI

A „Lukoil–Korobkovszkij” üzem a déli szövetségi körzet legnagyobb földgázfeldolgozó vállalata. 

Az 1966 óta működő létesítmény évente mintegy 450 millió köbméter földgázt dolgoz fel, és fő profilja a kőolajkísérő gáz, valamint a könnyű szénhidrogének feldolgozása. A gyár a régió üzemanyag-infrastruktúrájának egyik kulcseleme, könnyű szénhidrogéneket és stabil kondenzátumokat állít elő. A NASA műholdas felvételei alapján az üzem területén erős tűzgóc alakult ki, amelyet még órákkal a robbanás után is észleltek. Az orosz hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, ám egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna egyre mélyebbre hatoló dróntámadásokkal próbálja gyengíteni Oroszország energetikai infrastruktúráját – írja a ZN.

Az incidens újabb példája annak, hogy az ukrajnai háború immár az orosz hátország stratégiai létesítményeit is egyre gyakrabban érinti.

 A Lukoil-üzem égése nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is komoly következményekkel járhat Moszkva számára.

Egyre több az ukrán dróntámadás

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. Pár napja arról is beszámoltunk, hogy drónok támadták meg az oroszországi leningrádi régiót. A helyiek szerint ismét a hatalmas Kirisi olajfinomítót érte dróntalálat. A légvédelem működésbe lépett, a lakosságot óvatosságra és nyugalomra intették.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!