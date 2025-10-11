Hírlevél

Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Durov

Pavel Durov: Ami egykor szabadság volt, most a megfigyelés eszköze lett

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Telegram alapítója, Pavel Durov élesen bírálta a Nyugat egyre szigorodó digitális szabályozását, amely szerinte a szólásszabadság végét és egy „digitális diktatúra” kezdetét vetíti előre. A milliárdos vállalkozó, aki a szabad internet egyik legismertebb védelmezője, „digitális disztópiáról” beszélt, amely szerinte már nem jövő, hanem a valóság.
Durov

Durov október 10-én, 41. születésnapján közzétett bejegyzésében azt írta: „Nincs okom ünnepelni. A mi generációnk ideje lejár, ha nem mentjük meg azt a szabad internetet, amit az elődeink teremtettek nekünk”.

Durov
Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás vezérigazgatója és társalapítója (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A Telegram alkalmazást 900 millióan használják világszerte, és Durov szerint ez az utolsó olyan platformok egyike, ahol még valódi adatvédelem és szólásszabadság létezik. Szerinte a digitális szabadságot állami megfigyelés, kötelező azonosítás és adatgyűjtés váltotta fel, írta az Exxpress.

Példaként említette, hogy Nagy-Britanniában digitális személyi igazolványokat vezetnek be, Ausztráliában 2025 végétől kötelező lesz az életkor-ellenőrzés minden online tartalomhoz, az Európai Unióban pedig a hatóságok a magánüzenetek átvizsgálásáról (Chatkontrolle) tárgyalnak.

Ami egykor a szabad információcserét szolgálta, ma a globális ellenőrzés legveszélyesebb eszközévé válik

– figyelmeztetett Durov.

Durov: Sötét kor jön, miközben mi alszunk

A Telegram-alapító attól tart, hogy az emberiség „saját kényelmében elveszíti a szabadságát”, miközben a technológia egyre mélyebben avatkozik a mindennapi életbe.

„A mi generációnk lehet az utolsó, amelynek még voltak szabadságai – és hagyta, hogy ezeket elvegyék” – írta.

Durov szerint a politikai elit azt hitette el az emberekkel, hogy a modernizáció azt jelenti, „el kell pusztítani mindent, amit az elődeink felépítettek – a hagyományt, a magánélethez való jogot, a szuverenitást és a szólásszabadságot.”

Durov nem először szólal fel a magánélet védelmében. Már 2018-ban kijelentette: „A privát üzenetek nem eladók.” 

2025 augusztusában pedig azt írta: „Inkább meghalok, minthogy kiadjam a Telegram felhasználóinak adatait.”

A tech-vállalkozót 2024-ben Franciaországban letartóztatták, mert a hatóságok szerint a Telegramon keresztül illegális tevékenységek zajlottak. Néhány nap után szabadon engedték, de továbbra is megfigyelés alatt áll. Durov az eljárást „jogilag abszurdnak és politikailag motiváltnak” nevezte.

 

