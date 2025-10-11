Pavel Durov: Ami egykor szabadság volt, most a megfigyelés eszköze lett

Durov október 10-én, 41. születésnapján közzétett bejegyzésében azt írta: „Nincs okom ünnepelni. A mi generációnk ideje lejár, ha nem mentjük meg azt a szabad internetet, amit az elődeink teremtettek nekünk”.

Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás vezérigazgatója és társalapítója (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A Telegram alkalmazást 900 millióan használják világszerte, és Durov szerint ez az utolsó olyan platformok egyike, ahol még valódi adatvédelem és szólásszabadság létezik. Szerinte a digitális szabadságot állami megfigyelés, kötelező azonosítás és adatgyűjtés váltotta fel, írta az Exxpress.

I’m turning 41, but I don’t feel like celebrating.



Our generation is running out of time to save the free Internet built for us by our fathers.



What was once the promise of the free exchange of information is being turned into the ultimate tool of control.



Once-free countries… — Pavel Durov (@durov) October 9, 2025

Példaként említette, hogy Nagy-Britanniában digitális személyi igazolványokat vezetnek be, Ausztráliában 2025 végétől kötelező lesz az életkor-ellenőrzés minden online tartalomhoz, az Európai Unióban pedig a hatóságok a magánüzenetek átvizsgálásáról (Chatkontrolle) tárgyalnak.

Ami egykor a szabad információcserét szolgálta, ma a globális ellenőrzés legveszélyesebb eszközévé válik

– figyelmeztetett Durov.

Durov: Sötét kor jön, miközben mi alszunk

A Telegram-alapító attól tart, hogy az emberiség „saját kényelmében elveszíti a szabadságát”, miközben a technológia egyre mélyebben avatkozik a mindennapi életbe.

„A mi generációnk lehet az utolsó, amelynek még voltak szabadságai – és hagyta, hogy ezeket elvegyék” – írta.

Durov szerint a politikai elit azt hitette el az emberekkel, hogy a modernizáció azt jelenti, „el kell pusztítani mindent, amit az elődeink felépítettek – a hagyományt, a magánélethez való jogot, a szuverenitást és a szólásszabadságot.”

Durov nem először szólal fel a magánélet védelmében. Már 2018-ban kijelentette: „A privát üzenetek nem eladók.”

2025 augusztusában pedig azt írta: „Inkább meghalok, minthogy kiadjam a Telegram felhasználóinak adatait.”

A tech-vállalkozót 2024-ben Franciaországban letartóztatták, mert a hatóságok szerint a Telegramon keresztül illegális tevékenységek zajlottak. Néhány nap után szabadon engedték, de továbbra is megfigyelés alatt áll. Durov az eljárást „jogilag abszurdnak és politikailag motiváltnak” nevezte.