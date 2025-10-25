Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Európai katonákat küldenek Ukrajnába, már a dátum is megvan!

Olvasta már?

Brutális haláleset történt a vidámparkban – 10 nap alatt ez a harmadik!

Putyin

Ébredezik a Nyugat: Putyin ellen nem működnek a szankciók

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyugati elemzők is belátják lassan, hogy a szankciós politika kudarcot vallott. Az elemzések szerint ugyan nehezítik az orosz gazdaság helyzetét az új szankciók, azonban annyira nem, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború lezárására kényszerítse.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PutyinszankcionálásOroszország

Már a nyugati szakértők is arról beszélnek, hogy habár az új szankciók nehezítik az orosz gazdaság helyzetét, a remélt totális összeomlást azonban nem érdemes várni. A Sky News cikkében megszólaltatott szakértők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja hirtelen ezek hatására lezárni a háborút. 

Amíg Putyin hisz a győzelemben, addig a szankciók hatástalanok
Amíg Putyin hisz a győzelemben, addig a szankciók hatástalanok 
Fotó: ALEXEI BABUSHKIN / POOL

Donald Trump amerikai elnök nemrég új szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy növelje a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. A lépés határozott irányváltás egyébként az amerikai kormányzat részéről, ahogy az is tény, hogy az Egyesült Államok szankciós ereje össze sem mérhető Európa szankciós erejével. 

Habár a dollár alapú elszámolásból való kiesés nyomást helyez az orosz gazdaságra, a szakértők szerint ez közel sem lesz elég. 

Olekszandr Koljandr, az Európai Politikai Elemző Központ vezető kutatója szerint amíg Vlagyimir Putyin hisz abban, hogy Oroszország győzni fog, addig nem fog a háború lezárása mellett dönteni. Ahhoz pedig a szakértő szerint jóval többre van szükség a szankcióknál, hogy az orosz elnök elbizonytalanodjon országa gazdasági és katonai képességeiben. 

A hajlandók koalíciója egyébként a hírek szerint kezdi is ezt felismerni, azonban továbbra sem a diplomácia megoldást tekintik elsődlegesnek.

A háborúpárti vezetők erről tanúbizonyságot is adtak, hiszen nemrég Londonban találkoztak, hogy megvitassák a Kijevnek szánt további nagy hatótávolságú fegyverek szállítását, valamint az orosz befagyasztott vagyon esetleges feloldását Ukrajna védelmének finanszírozása érdekében. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!