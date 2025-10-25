Ébredezik a Nyugat: Putyin ellen nem működnek a szankciók

Már a nyugati szakértők is arról beszélnek, hogy habár az új szankciók nehezítik az orosz gazdaság helyzetét, a remélt totális összeomlást azonban nem érdemes várni. A Sky News cikkében megszólaltatott szakértők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja hirtelen ezek hatására lezárni a háborút.

Amíg Putyin hisz a győzelemben, addig a szankciók hatástalanok

Fotó: ALEXEI BABUSHKIN / POOL

Donald Trump amerikai elnök nemrég új szankciókat vezetett be a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, hogy növelje a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. A lépés határozott irányváltás egyébként az amerikai kormányzat részéről, ahogy az is tény, hogy az Egyesült Államok szankciós ereje össze sem mérhető Európa szankciós erejével.

Habár a dollár alapú elszámolásból való kiesés nyomást helyez az orosz gazdaságra, a szakértők szerint ez közel sem lesz elég.

Olekszandr Koljandr, az Európai Politikai Elemző Központ vezető kutatója szerint amíg Vlagyimir Putyin hisz abban, hogy Oroszország győzni fog, addig nem fog a háború lezárása mellett dönteni. Ahhoz pedig a szakértő szerint jóval többre van szükség a szankcióknál, hogy az orosz elnök elbizonytalanodjon országa gazdasági és katonai képességeiben.

A hajlandók koalíciója egyébként a hírek szerint kezdi is ezt felismerni, azonban továbbra sem a diplomácia megoldást tekintik elsődlegesnek.

A háborúpárti vezetők erről tanúbizonyságot is adtak, hiszen nemrég Londonban találkoztak, hogy megvitassák a Kijevnek szánt további nagy hatótávolságú fegyverek szállítását, valamint az orosz befagyasztott vagyon esetleges feloldását Ukrajna védelmének finanszírozása érdekében.