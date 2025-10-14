Egy korszak véget ért Franciaországban?

A világ nem győzte kapkodni a fejét az elmúlt időszakban. Franciaországban Emmanuel Macron elnök nemrég újra kinevezte Sébastien Lecornut miniszterelnöknek – mindössze négy nappal azután, hogy Lecornut lemondott és Macron el is fogadta lemondását. Szakértők szerint a kialakult helyzet egy korszak végét is jelentheti – írja a The Telegraph.

Franciaországban új korszak jöhet

Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

Lecornu azonban szinte lehetetlen feladattal néz szembe: megszorító költségvetést kell kidolgoznia, és egy olyan kabinetet kell alakítania, amely elfogadható a távozását már előre kívánó parlament számára. Első kormánya egy napig sem tartott; a második talán egy hétig sem bírja majd ilyen feltételek mellett.

A jobboldali ellenzéki vezetők „rossz viccnek” nevezték Lecornu újbóli kinevezését. A baloldal pedig már jelezte, hogy megbuktatják a kormányt, hacsak az nem lép vissza a nyugdíjreformtól, amelyre azonban Macron a politikai örökségét alapozta.

Még Lecornunak is vannak egyébként kétségei saját jövőjét illetően. Egy francia lapnak nyilatkozva a politikus jelezte, hogy kész – ismét – lemondani, ha nem tudja megszerezni az egymást és Macront is megvető pártok támogatását. Mióta Macron 2022-ben elvesztette abszolút többségét, Franciaország belépett abba a korszakba, amit Nicolas Roussellier történész „a tripolarizáció korának” nevez. Három kibékíthetetlen blokk – egy szocialista és környezetvédő baloldal, egy Európa-párti liberális közép és egy szuverenitáspárti jobboldal – uralja most a Nemzetgyűlést. Egyik sem tud azonban többséget szerezni.

Az idő azonban mindenkit sürget, hiszen Franciaország adóssága egyre csak nő, Brüsszel pedig megszorításokat követel.

Emellett azonban a franciák türelme is egyre fogy. Az emberek elfordulhatnak az eddigi politikától, ha pedig Macron feloszlatja a parlamentet, hogy megtörje a patthelyzetet, a választások győztese szinte biztosan a Nemzeti Tömörülés lesz. Marine Le Pen pártja azonban már korábban is jelezte, hogy alapjaiban kívánja megreformálni Franciaországot, így ez mindenképp egy új fejezetet nyitna az ország történetében és bizonyos szempontból az ötödik köztársaság végét is jelentené.