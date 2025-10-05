Hírlevél

Ukrajna

Korán reggel sem pihennek az emberrablók – videó

Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos mozgósítás. Az emberrablók válogatás nélkül viszik el a férfiakat, egy friss videóban például a hajnali órákban ragadtak el a tisztek egy férfit Odesszában.
Ukrajnasorozóközpontemberrabló

A sorozótisztek továbbra sem pihennek Ukrajnában. Ahogy egyre elkeseredettebb a fronton a helyzet, úgy kerülnek fel az internetre a felvételek az emberrablók brutális akcióiról. 

Az emberrablók továbbra is akcióznak
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A legújabb videón éppen Odessza városában raboltak el valakit a toborzók. 

A felvételen jól látható, ahogy a reggeli órákban egy férfit próbálnak az egyenruhások kirángatni a saját autójából. Az a felvételek alapján nem derül ki, hogy a toborzók sikerrel jártak-e, azonban a hírek szerint a TCC (ukrán toborzóirodák) munkatársai egyre aktívabbak a front közeli területeken. 

Az emberrablók továbbra sem hordanak kamerát 

Az internetre felkerülő felvételeket civilek készítik Zelenszkij emberrablóiról. Az ukrán lakosok gyakran csak félve merik ezeket az akciókat direkt módon megörökíteni, hiszen nem egy alkalommal támadtak rá az emberrablók a felháborodott civilekre.  A sorozótiszteknek elvileg kötelező lenne testkamerát viselniük, de az esetek többségében ezt nem használják. 

 

 

