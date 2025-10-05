Korán reggel sem pihennek az emberrablók – videó

A sorozótisztek továbbra sem pihennek Ukrajnában. Ahogy egyre elkeseredettebb a fronton a helyzet, úgy kerülnek fel az internetre a felvételek az emberrablók brutális akcióiról.

Az emberrablók továbbra is akcióznak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A legújabb videón éppen Odessza városában raboltak el valakit a toborzók.

A felvételen jól látható, ahogy a reggeli órákban egy férfit próbálnak az egyenruhások kirángatni a saját autójából. Az a felvételek alapján nem derül ki, hogy a toborzók sikerrel jártak-e, azonban a hírek szerint a TCC (ukrán toborzóirodák) munkatársai egyre aktívabbak a front közeli területeken.

Az emberrablók továbbra sem hordanak kamerát

Az internetre felkerülő felvételeket civilek készítik Zelenszkij emberrablóiról. Az ukrán lakosok gyakran csak félve merik ezeket az akciókat direkt módon megörökíteni, hiszen nem egy alkalommal támadtak rá az emberrablók a felháborodott civilekre. A sorozótiszteknek elvileg kötelező lenne testkamerát viselniük, de az esetek többségében ezt nem használják.