Ukrajna

Energetikai létesítményeket támadt az ukrán haderő

13 perce
A jelentések szerint Ukrajna több orosz régióban is csapásokat hajtott végre. Az ukrán fegyveres erők a hírek szerint energetikai létesítményeket támadtak, a beszámolók szerint robbanásokat is lehetett hallani.
UkrajnaOroszországháború

Ukrajna az éjszaka folyamán több orosz régióban is támadást hajtott végre. Az ukrán fegyveres erők a hírek szerint  Orjol, Vlagyimir és Jaroszlavl megyékben támadtak energetikai létesítményeket – írja a Kyiv Independent

Az ukrán haderő energetikai létesítményeket támadt
Fotó: GUILLAUME ORIGONI / Hans Lucas

A támadások a jelentések szerint az Orjol hőerőművet (TPP), a régió legnagyobb áram- és hőtermelő forrását; a Vlagyimir villamos alállomást, egy kritikus orosz energiaközpontot; és a Novo-Jaroszlavszkij olajfinomítót, Észak-Oroszország legnagyobb finomítóját vették célba.

Orjol városának lakói robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán, ezt pedig a térfigyelő kamerák is rögzítették. 

Andrej Klicskov, az orjoli terület kormányzója azt állította, hogy a hőerőművet az elfogott drónok törmelékei találták el, „amelyek kárt okoztak az energiaellátó berendezésekben”. Azt is közölte, hogy tűzről vagy sérülésről nem érkezett jelentés, a hatóságok pedig a helyszínen dolgoznak. A jelentések szerint az áramszolgáltatás szinte teljesen helyreállt. 

 

