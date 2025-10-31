Energetikai létesítményeket támadt az ukrán haderő

Ukrajna az éjszaka folyamán több orosz régióban is támadást hajtott végre. Az ukrán fegyveres erők a hírek szerint Orjol, Vlagyimir és Jaroszlavl megyékben támadtak energetikai létesítményeket – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán haderő energetikai létesítményeket támadt

Fotó: GUILLAUME ORIGONI / Hans Lucas

A támadások a jelentések szerint az Orjol hőerőművet (TPP), a régió legnagyobb áram- és hőtermelő forrását; a Vlagyimir villamos alállomást, egy kritikus orosz energiaközpontot; és a Novo-Jaroszlavszkij olajfinomítót, Észak-Oroszország legnagyobb finomítóját vették célba.

Orjol városának lakói robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán, ezt pedig a térfigyelő kamerák is rögzítették.

Andrej Klicskov, az orjoli terület kormányzója azt állította, hogy a hőerőművet az elfogott drónok törmelékei találták el, „amelyek kárt okoztak az energiaellátó berendezésekben”. Azt is közölte, hogy tűzről vagy sérülésről nem érkezett jelentés, a hatóságok pedig a helyszínen dolgoznak. A jelentések szerint az áramszolgáltatás szinte teljesen helyreállt.