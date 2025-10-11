Babis belépésével, Orbán Viktor és Robert Fico kemény szövetségest kapott

Orbán Viktor patrióta szövetségesének hatalmas választási győzelme után szinte azonnal megindultak a támadások a győztes politikus és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen. Néhány nappal Babis győzelme után a cseh bíróságok eljárást kezdeményeztek, hogy megvonják a két politikus mentelmi jogát.

Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart (Fotó: Anadolu/AFP/Lukas Kabon)

Andrej Babis korábban kijelentette: újbóli kormányra kerülése után a szuverenista, patrióta politikát tervez megvalósítani, ami új lendületet adhat a közép-európai V4-es együttműködésnek is.

Választási győzelme után Andrej Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva arról beszélt, hogy a Patrióták eddig is erősek voltak, de ezentúl még erősebbek lesznek.

A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– mondta.

A legtöbb európai országban azok a pártok vannak a hatalom küszöbén, amelyek úgy gondolkodnak mint Magyarország, csak nem akarják őket beengedni. Azért fél Brüsszel, mert az a blokkoló kisebbség, ami a patróta vezetésű országokkal kialakulna, veszélyes

– mondta az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány elemzési igazgatója.

A szakértő szerint Franciaország recseg-ropog, Németországban is ott az AfD, Csehország, Szlovákia, Magyarország egyértelmű irányt vett, és Ausztriában is majdnem sikerült, ettől pedig félnek Brüsszelben.

Azt látja Brüsszel, hogy ez az ideológiailag vezérelt szankciós politika gazdaságilag öngyilkosság, és ezt már mindenki látja. A közös valuta elérte a teljesítőképessége határát, a franciák nem tudják már finanszírozni magukat, a központi bankbak kell átvenni nemsokára Párizs hitelfinanszírozását

– mutat rá Kiszelly Zoltán.

A patrióta gátszakadástól fél Brüsszel

Rádöbben Brüsszel, hogy Babissal már a harmadik országban van patrióta kormány, de választás lesz Hollandiában és Franciaországban is, és még nem tudjuk, hogy mi lesz.

Azért fenyegetik Babist, és Magyarországot is azért tartják nyomás alatt, hogy ezt a folyamatot lassítsák

– hangsúlyozta.