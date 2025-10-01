Ukrán állampolgárt tartoztattak le Lengyelországban az Északi Áramlat-ügy kapcsán

Az Északi Áramlat ügyében az ukrán férfi ügyvédje, Tymoteusz Paprocki a lengyel közszolgálati médiának megerősítette: a férfi ellen jelenleg vizsgálat zajlik, és a bíróság dönt arról, hogy kiadják-e Németországnak.

A robbantás helyszíne a Balti-tengeren (Fotó: TT/AFP)

Az érintett egyelőre nem kívánt nyilatkozni a vádak kapcsán.

Paprocki hangsúlyozta: a védelem aktívan fellép az ügyben, és rámutatott, hogy a szóban forgó infrastruktúra orosz tulajdonban van, amely szerinte közvetlenül hozzájárul a háborús tevékenységek finanszírozásához. Ebből kifolyólag megkérdőjelezhető, hogy a történtek bűncselekménynek minősülnek-e.

Az Északi Áramlat felrobbantásának háttere

2022 szeptemberében a Balti-tenger mélyén robbanások következtében három vezetékág károsodott jelentősen az Északi Áramlat 1 és 2 rendszerekből.

A német hatóságok szerint az elfogott ukrán férfi, Volodimir Z., búvároktatóként részt vehetett a műveletben.

A történtek Európa egyik legsúlyosabb energetikai incidensének számítanak.