Brüsszel mindent megtesz a béke ellen, itt az újabb őrült terv

A háborúpárti Európa kételkedik abban, hogy Trump politikája sikerrel járhat, és abban reménykedik, hogy Ukrajnát a lehető legerősebb tárgyalási pozícióba tudja hozni.

„Oroszország csak az erőből ért, és csak akkor hajlandó tárgyalni, ha rákényszerítik” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét hozzon Ukrajnába” – mondta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője az uniós külügyminiszterek tanácskozásának szünetében. „De nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna. Oroszország csak az erőből ért, és csak akkor hajlandó tárgyalni, ha rákényszerítik.”

Az orosz gáz és olaj EU-s tiltása

Hétfőn az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy megszüntetik az orosz olaj- és gázimportot. 2026 januárjától új gázszerződéseket már nem lehet kötni Oroszországgal, a meglévő rövid távú megállapodásokat pedig legkésőbb 2026 júniusáig fel kell mondani. Az EU becslése szerint idén az uniós gázfogyasztás 13 százalékát még mindig orosz import fedezte.

A döntés azért jöhetett létre, mert az uniós országok először szavazták le Magyarországot. Ahelyett, hogy – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – egyhangú döntést hoztak volna az uniós szankciós jog alapján, a javaslatot kereskedelmi jogi kezdeményezésként terjesztették be, amelyet minősített többséggel is el lehet fogadni.

Az Európai Parlament már a múlt héten jóváhagyta a tervezetet, sőt, szigorította is: a képviselők 2027-től, vagyis egy évvel korábban vezetnék be a teljes tilalmat. Most a Parlamentnek és a Tanácsnak közös szövegről kell megállapodnia, mielőtt a jogszabály életbe lép – írja a Handelsblatt.

A tilalom mind a vezetékes gázra, mind a cseppfolyósított földgázra (LNG) vonatkozik.

A tagállamok által elfogadott javaslat ugyanakkor kivételt is tartalmaz: ha a tilalom váratlanul ellátásbiztonsági problémákat okozna, azt ideiglenesen fel lehet függeszteni.

A német gazdasági és energiaügyi miniszter, Katherina Reiche (CDU) a luxembourgi tárgyalások előtt hangsúlyozta, hogy a német kormány támogatja a javaslatot. Németország már nem importál orosz gázt sem a megmaradt Északi Áramlat-vezetéken, sem LNG-terminálokon keresztül, de az állami Sefe energiacég továbbra is orosz gázt vesz át más európai kikötőkön keresztül.